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https://ria.ru/20200930/navalnyy-1578021209.html
МИД России ответил на заявление Германии в ООН по Навальному
Заявления главы МИД ФРГ Хайко Мааса в ходе сессии Генассамблеи ООН продолжают антироссийскую линию Берлина по так называемому "отравлению" Алексея Навального,... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T19:29
2020-09-30T21:10
хайко маас
генеральная ассамблея оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
мид германии
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Заявления главы МИД ФРГ <a href="https://ria.ru/person_KHajjko_Maas" target="_blank">Хайко Мааса</a> в ходе сессии Генассамблеи ООН продолжают антироссийскую линию Берлина по так называемому "отравлению" <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a>, заявляет МИД РФ.Маас во вторник, выступая на 75-й сессии ГА ООН, заявил, что Германия и ее партнеры усматривают нарушение запрета о применении химического оружия в ситуации с Навальным."Особенно циничным этот выпад воспринимается на фоне игнорирования германской стороной, инициировавшей всю эту кампанию, трех запросов Генпрокуратуры России о правовой помощи о предоставлении доказательств так называемого "отравления". Нам не отвечают и на вопросы к врачам клиники Charite. Отвергаются предложения об обмене мнениями по линии медицинских объединений. Отводятся наши инициативы о совместном расследовании по линии межпарламентских связей", - указали в МИД РФ.В ведомстве напомнили, что на Западе часто утверждается, что с Россией нельзя сейчас иметь дело в прежнем ключе, то есть вести "бизнес как обычно". "Со своей стороны приходим к выводу, что в связи с вышеизложенным поведением Германии и ее союзников по ЕС и НАТО никакие дела невозможно иметь именно с Западом, пока он не прекратит действовать методами провокаций и подтасовок и начнет вести себя честно и ответственно", - отмечается в сообщении.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_" target="_blank">ОЗХО</a> по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан 22 сентября из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200930/navalnyy-1577987202.html
https://ria.ru/20200929/sanktsii-1577956567.html
Циничным этот выпад никак не воспринимается. Не нужно прикрываться тремя запросами Генпрокуратуры. Ясно же было сказано - оправление Новичком. Или МИДу этого не достаточно?
347
Руководству России пора прозреть: Запад - враг, который требует только уступок. Нужно строить свою независимую экономику, не трубы тянуть в Европу, а индустриализацию проводить и импортозамещение. Деньги вложили в Голубой поток и Турецкий поток в Турцию, а она теперь газ не закупает.
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хайко маас, генеральная ассамблея оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, мид германии, в мире

МИД России ответил на заявление Германии в ООН по Навальному

19:29 30.09.2020 (обновлено: 21:10 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Заявления главы МИД ФРГ Хайко Мааса в ходе сессии Генассамблеи ООН продолжают антироссийскую линию Берлина по так называемому "отравлению" Алексея Навального, заявляет МИД РФ.
Маас во вторник, выступая на 75-й сессии ГА ООН, заявил, что Германия и ее партнеры усматривают нарушение запрета о применении химического оружия в ситуации с Навальным.

"Выглядит провокационным, что для воспроизведения безосновательных претензий по поводу якобы применения против Навального с целью его отравления запрещенного Конвенцией о запрещении химического оружия боевого отравляющего вещества Германией была использована на этот раз высокая трибуна ООН. Воспринимаем эти публичные измышления как продолжение откровенно враждебной антироссийской линии Берлина по так называемому "отравлению" Навального, попытку переложить ответственность за свое нежелание взаимодействовать с нами по этому делу на других, спрятавшись за спину союзников и международных структур", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Особенно циничным этот выпад воспринимается на фоне игнорирования германской стороной, инициировавшей всю эту кампанию, трех запросов Генпрокуратуры России о правовой помощи о предоставлении доказательств так называемого "отравления". Нам не отвечают и на вопросы к врачам клиники Charite. Отвергаются предложения об обмене мнениями по линии медицинских объединений. Отводятся наши инициативы о совместном расследовании по линии межпарламентских связей", - указали в МИД РФ.
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В ведомстве напомнили, что на Западе часто утверждается, что с Россией нельзя сейчас иметь дело в прежнем ключе, то есть вести "бизнес как обычно". "Со своей стороны приходим к выводу, что в связи с вышеизложенным поведением Германии и ее союзников по ЕС и НАТО никакие дела невозможно иметь именно с Западом, пока он не прекратит действовать методами провокаций и подтасовок и начнет вести себя честно и ответственно", - отмечается в сообщении.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан 22 сентября из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
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Хайко МаасГенеральная Ассамблея ООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйМИД ГерманииВ мире
 
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