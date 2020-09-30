https://ria.ru/20200930/navalnyy-1578021209.html

МИД России ответил на заявление Германии в ООН по Навальному

Заявления главы МИД ФРГ Хайко Мааса в ходе сессии Генассамблеи ООН продолжают антироссийскую линию Берлина по так называемому "отравлению" Алексея Навального,... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T19:29

2020-09-30T19:29

2020-09-30T21:10

хайко маас

генеральная ассамблея оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

мид германии

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Заявления главы МИД ФРГ <a href="https://ria.ru/person_KHajjko_Maas" target="_blank">Хайко Мааса</a> в ходе сессии Генассамблеи ООН продолжают антироссийскую линию Берлина по так называемому "отравлению" <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a>, заявляет МИД РФ.Маас во вторник, выступая на 75-й сессии ГА ООН, заявил, что Германия и ее партнеры усматривают нарушение запрета о применении химического оружия в ситуации с Навальным."Особенно циничным этот выпад воспринимается на фоне игнорирования германской стороной, инициировавшей всю эту кампанию, трех запросов Генпрокуратуры России о правовой помощи о предоставлении доказательств так называемого "отравления". Нам не отвечают и на вопросы к врачам клиники Charite. Отвергаются предложения об обмене мнениями по линии медицинских объединений. Отводятся наши инициативы о совместном расследовании по линии межпарламентских связей", - указали в МИД РФ.В ведомстве напомнили, что на Западе часто утверждается, что с Россией нельзя сейчас иметь дело в прежнем ключе, то есть вести "бизнес как обычно". "Со своей стороны приходим к выводу, что в связи с вышеизложенным поведением Германии и ее союзников по ЕС и НАТО никакие дела невозможно иметь именно с Западом, пока он не прекратит действовать методами провокаций и подтасовок и начнет вести себя честно и ответственно", - отмечается в сообщении.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_" target="_blank">ОЗХО</a> по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан 22 сентября из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200930/navalnyy-1577987202.html

https://ria.ru/20200929/sanktsii-1577956567.html

Igor Rod'ko Циничным этот выпад никак не воспринимается. Не нужно прикрываться тремя запросами Генпрокуратуры. Ясно же было сказано - оправление Новичком. Или МИДу этого не достаточно? 347

Max Giz Руководству России пора прозреть: Запад - враг, который требует только уступок. Нужно строить свою независимую экономику, не трубы тянуть в Европу, а индустриализацию проводить и импортозамещение. Деньги вложили в Голубой поток и Турецкий поток в Турцию, а она теперь газ не закупает. 242

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хайко маас, генеральная ассамблея оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, мид германии, в мире