https://ria.ru/20200930/navalnyy-1578004111.html

Слуцкий раскритиковал заявления Меркель по ситуации с Навальным

Призывы канцлера ФРГ Ангелы Меркель прояснить произошедшее с Алексеем Навальным особо циничны на фоне фактического отказа германских властей предоставить РФ... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T15:07

2020-09-30T15:07

2020-09-30T15:07

госпитализация алексея навального

леонид слуцкий

северный поток — 2

алексей навальный

госдума рф

генеральная прокуратура рф

ангела меркель

швеция

москва

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Призывы канцлера ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелы Меркель</a> прояснить произошедшее с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> особо циничны на фоне фактического отказа германских властей предоставить РФ ответы по соответствующим запросам, считает председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>.Ранее Меркель вновь призвала РФ прояснить инцидент с Навальным."Призывы канцлера ФРГ Ангелы Меркель прояснить произошедшее с блогером Навальным особо циничны на фоне фактического отказа германских властей предоставить российской стороне ответы по соответствующим запросам", - сказал депутат журналистам.Он отметил, что вместо прояснений относительно выводов немецких медиков РФ продолжает "слышать обвинения в нападении и ультиматумы". "Западные страны как по нотам разыгрывают антироссийский спектакль с Навальным в главной роли. Это все большая провокация, а вполне возможно и постановка. Россия никогда не нарушала Конвенцию о запрете химоружия, соблюдала и соблюдает свои международные обязательства. Из этого стоит исходить нашим заокеанским критикам", - добавил депутат.На самом деле, отметил Слуцкий, становится очевидным, что за ситуацией вокруг Навального "стоят силы, пытающиеся повлиять, в первую очередь на судьбу проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>". "Не исключено, что на <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a> оказывают определенное внешнее давление. Но госпоже Меркель как канцлеру Германии не престало, на мой взгляд, пользоваться надуманными причинами для сохранения политического лица и спасения от обещанных американских санкций. Тем самым, <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> может пожертвовать частью своего же экономического суверенитета", - подчеркнул парламентарий.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200930/zapros-1577979298.html

https://ria.ru/20200930/navalnyy-1577995412.html

2

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