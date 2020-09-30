https://ria.ru/20200930/navalnyy-1577987202.html

Меркель назвала ситуацию с Навальным международным вопросом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь призвала Россию прояснить произошедшее с блогером Алексеем Навальным, подчеркнув, что это вопрос не двусторонних отношений, а... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T11:34

2020-09-30T11:34

2020-09-30T11:34

госпитализация алексея навального

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

ангела меркель

дмитрий песков

швеция

москва

берлин (город)

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 30 сен - РИА Новости.</strong> Канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> вновь призвала Россию прояснить произошедшее с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, подчеркнув, что это вопрос не двусторонних отношений, а международный, на который ЕС отреагирует после получения результатов исследования ОЗХО."Это не двусторонний вопрос, это произошедшее на территории России нарушение конвенции по запрещению химического оружия, поэтому это международный вопрос. Мы ждем ответ от ОЗХО, а после обсудим в европейском кругу необходимую реакцию", - заявила Меркель, выступая в бундестаге.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200930/zapros-1577979298.html

https://ria.ru/20200929/ozkho-1577971580.html

Лето Господне Результаты анализов в бундесклинике отправлены и в Швецию, и во Францию, и в ОЗХО, только не в Россию. И при этом именно Россию фрау Меркель энергично и упрямо "призывает прояснить". Живая иллюстрация немецкой пословицы "Упрямство - энергия дураков". 58

Игорь Земский Конечно, это международный вопрос. Ведь после тайных встреч в клинике, у Германии может появиться прямой наследник престола 51

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швеция

москва

берлин (город)

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госпитализация алексея навального, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, ангела меркель, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), в мире