https://ria.ru/20200930/moscovia-1578006727.html

В партии Зеленского предложили переименовать Россию в Московию

Украина должна на государственном уровне переименовать Россию в Московию, заявил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Никита Потураев в эфире... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T15:35

2020-09-30T15:35

2020-09-30T16:57

россия

ситуация на украине

верховная рада украины

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> должна на государственном уровне переименовать Россию в Московию, заявил депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> от партии "Слуга народа" Никита Потураев в эфире телеканала "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=XTUluEZDN1g" target="_blank" rel="nofollow noopener">Украина 24</a>".Он привел в пример названия <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> в разных языках — русском, французском и украинском. "Французы называют Германию Аллеманией, и что? А россияне — "Германия", а мы — "Нимеччина". И что, немцы как-то на нас обижаются из-за этого? Или, может, на россиян или на французов?" — спросил Потураев.Ведущая сочла предложение депутата унизительным, чем возмутила его. "Какое унижение, если они только при Петре I начали называться "<a href="http://ria.ru/location_Rossijjskaja_imperija/" target="_blank" data-auto="true">Российская империя</a>"? А до этого они назывались "Московское царство" или "Московия" <…> и не обижались", — заявил Потураев, ссылаясь на "документы". Он не уточнил, что даст Украине его инициатива.В действительности в отношении России не употреблялось название "Московское царство". С конца XV века и до середины XVI использовалось название "Русское государство". Московией страну называли только в некоторых западных источниках наряду с обозначением "Россия". Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями и предложениями на историческую тематику. Так, бывший глава МИД <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Klimkin/">Павел Климкин</a> заявил об "украинском происхождении" России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a>. Экс-президент <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/">Петр Порошенко</a> назвал основание <a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москвы</a> "опрометчивым решением киевских князей". А первый президент <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/">Леонид Кравчук</a> рассказывал о "встрече" Сталина и <a href="http://ria.ru/person_Adolf_Gitler/">Гитлера</a> во <a href="http://ria.ru/location_L_viv/">Львове</a>. По мнению экс-депутата Рады <a href="http://ria.ru/person_Nadezhda_Savchenko/">Надежды Савченко</a>, украинцы уже с V-IV веков до нашей эры были "индивидуалистами". Согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров.

https://ria.ru/20200518/1571594638.html

https://ria.ru/20181022/1531194742.html

alzar2008 Симметричным ответом России было бы переименовании Украины в Малороссию. 305

s.hichnik Как бы мы не относились к нашим депутатам госдумы, но, к счастью, до украинских им еще очень-очень далеко по степени деградации... 272

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация на украине, верховная рада украины, украина, в мире