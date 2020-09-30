https://ria.ru/20200930/makron-1577984570.html

Макрон намерен обсудить ситуацию в Карабахе с Путиным и Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T10:59

2020-09-30T10:59

2020-09-30T11:33

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

эммануэль макрон

дональд трамп

владимир путин

франция

рига

сша

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 30 сен – РИА Новости.</strong> Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> заявил, что планирует провести телефонные переговоры с президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> и американским лидером <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональдом Трампом</a> в связи военными действиями в Нагорном Карабахе."Я сегодня вечером буду говорить с президентом Путиным и, думаю, что завтра - с президентом Трампом по этому вопросу, чтобы провести обмен мнениями и предложить пути выхода (из кризиса – ред.)", - заявил Макрон на пресс-конференции в Риге.Франция, США и Россия являются сопредседателями минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе.Макрон вновь призвал к прекращению огня в Нагорном Карабахе без каких-либо условий. Французский лидер напомнил, что провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.Президент Франции также сообщил, что поручил министрам и компетентным службам установить связи с партнерами, чтобы понимать, что конкретно произошло и кто является ответственным."Мы видели заявления со всех сторон, в отношении которых я остаюсь очень осторожен, потому говорю, основываясь только на подтвержденной информации. Я не буду комментировать эту тему на основе информации прессы", - добавил он.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" . В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200929/karabakh-1577946611.html

https://ria.ru/20200930/armeniya-1577977579.html

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577911513.html

Владимир Середин После так называемой утечки телефонного разговора этого Наполеона и президента Путина во французские СМИ, не думаю что кто-то захочет с ним обсуждать эту тему более детально, поверхностно Да но не более. 14

T.Stelmakh1967 Как Макрон будет разговаривать с Путиным после слива беседы в СМИ? Не стыдно, мальчик? Или стыд не дым,глаза не выест? 12

5

франция

рига

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, эммануэль макрон, дональд трамп, владимир путин, франция, рига, сша, в мире