https://ria.ru/20200930/lukashenko-1577985102.html

Германия не признала Лукашенко президентом Белоруссии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия не признает избрание Александра Лукашенко президентом Белоруссии, призвала его вступить в диалог с оппозицией и РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T11:06

2020-09-30T11:06

2020-09-30T11:06

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

ангела меркель

германия

белоруссия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 30 сен - РИА Новости.</strong> Канцлер ФРГ <a href="https://ria.ru/person_Angela_Merkel" target="_blank">Ангела Меркель</a> заявила, что Германия не признает избрание <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> президентом Белоруссии, призвала его вступить в диалог с оппозицией и прекратить насилие против ее представителей и активистов.Также Меркель подтвердила, что собирается встретиться с экс-кандидатом в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланой Тихановской</a>.Массовые протестные акции оппозиции проходят по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> с 9 августа, они начались сразу после выборов президента, на которых официально победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция Белоруссии считает победителем Тихановскую, требует назначения новых выборов. Сама Тихановская выехала в Литву.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200929/sanktsii-1577963073.html

Vagner Tusk И что дальше от этого заявления? России и большей части Беларуси это не интересно! Но когда придет время, а оно придет обязательно, то немцам напомнят и об этом тоже. Главное не забывать !!! 267

alnoor1953 "Тебе любо, лягушка заморская, квакать...а мы ведь православные"/Александр Пушкин, "Борис Годунов"/ 192

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германия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, ангела меркель, германия, белоруссия, в мире