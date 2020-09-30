В России создают нейросеть для контроля за вырубкой леса
16:26 30.09.2020 (обновлено: 21:24 30.09.2020)
© РИА Новости / Александр КряжевОНФ предложил меры для улучшения экологии в Сибири и на Дальнем Востоке
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Разрабатываемая для Дальнего Востока система цифрового учета лесной отрасли лесвосток.рф позволит анализировать космические снимки лесов с помощью нейросети, это обеспечит государство инструментом контроля за законностью использования лесных ресурсов, рассказал РИА Новости глава Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Президент РФ Владимир Путин провел в среду совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса, среди мер президент озвучил необходимость "поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины", запустив федеральную информационную систему лесного комплекса, включающую государственный лесной реестр в электронной форме по общим для всех субъектов Федерации правилам. В пилотном режиме система учета древесины и сделок с ней должна заработать с 1 января будущего года, а с 1 июля ее использование должно стать обязательным.
Прототип системы цифрового учета всего оборота древесины на Дальнем Востоке лесвосток.рф разработан Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ) по поручению вице-премьера, полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.
"Основой цифровой экосистемы сервиса лесвосток.рф является облачная платформа на базе суперкомпьютера "Кристофари". Это обеспечивает возможности для обработки огромных массивов данных и оперативного мониторинга лесного хозяйства. В частности, космические снимки всех лесов Дальнего Востока анализируются с применением нейронной сети с периодичностью раз в каждые 72 часа", - рассказал Чекунков. По его словам, создана система достоверной оценки количественных и качественных характеристик леса, для государства это надежный инструмент контроля за законностью использования лесных ресурсов.
Как рассказал Чекунков, инвесторы увидят в системе всю информацию о лесных участках, сразу смогут рассчитать минимальную арендную плату, оформить документацию в электронном виде и приобрести участок на электронном аукционе
"Автоматизация процессов и документооборота позволит сократить время на выдачу лесных участков, свести к минимуму проверки для законопослушных лесопользователей, удешевить в разы таксацию леса. Исключаются избыточные административные процедуры, устраняются условия для коррупции", - заверил он.
Как рассказал Чекунков, в системе лесвосток.рф впервые доступны функции, которых нет в действующих и планируемых системах. "Это, в частности, автоматизированная генерация проектной документации для аукционов и нейронная сеть, способная распознать и классифицировать минимальные лесоизменения", - рассказал он. Также, добавил Чекунков, еще одной уникальной опцией станет алгоритм автоматической приемки и проверки отчетной документации в соответствии с нормами Лесного кодекса РФ.
Ранее сообщалось, что разработан проект федерального закона о проведении эксперимента в лесном комплексе Дальнего Востока. Планируется, что система лесвосток.рф будет запущена в пилотном режиме в Забайкальском и Хабаровском краях в конце 2020 года.
28 сентября, 00:05Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года