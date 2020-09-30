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В России создают нейросеть для контроля за вырубкой леса
Разрабатываемая для Дальнего Востока система цифрового учета лесной отрасли лесвосток.рф позволит анализировать космические снимки лесов с помощью нейросети,... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T16:26
2020-09-30T21:24
наука
алексей чекунков
дальний восток
юрий трутнев
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Разрабатываемая для <a href="https://ria.ru/location_Far_East" target="_blank">Дальнего Востока</a> система цифрового учета лесной отрасли лесвосток.рф позволит анализировать космические снимки лесов с помощью нейросети, это обеспечит государство инструментом контроля за законностью использования лесных ресурсов, рассказал РИА Новости глава Фонда развития Дальнего Востока и Арктики <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_CHekunkov" target="_blank">Алексей Чекунков</a>.Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> провел в среду совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса, среди мер президент озвучил необходимость "поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины", запустив федеральную информационную систему лесного комплекса, включающую государственный лесной реестр в электронной форме по общим для всех субъектов Федерации правилам. В пилотном режиме система учета древесины и сделок с ней должна заработать с 1 января будущего года, а с 1 июля ее использование должно стать обязательным.Прототип системы цифрового учета всего оборота древесины на Дальнем Востоке лесвосток.рф разработан Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ) по поручению вице-премьера, полпреда президента РФ на Дальнем Востоке <a href="https://ria.ru/person_JUrijj_Trutnev" target="_blank">Юрия Трутнева</a>.Как рассказал Чекунков, инвесторы увидят в системе всю информацию о лесных участках, сразу смогут рассчитать минимальную арендную плату, оформить документацию в электронном виде и приобрести участок на электронном аукционе"Автоматизация процессов и документооборота позволит сократить время на выдачу лесных участков, свести к минимуму проверки для законопослушных лесопользователей, удешевить в разы таксацию леса. Исключаются избыточные административные процедуры, устраняются условия для коррупции", - заверил он.Как рассказал Чекунков, в системе <a href="https://xn--b1afqbrascj.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">лесвосток.рф</a> впервые доступны функции, которых нет в действующих и планируемых системах. "Это, в частности, автоматизированная генерация проектной документации для аукционов и нейронная сеть, способная распознать и классифицировать минимальные лесоизменения", - рассказал он. Также, добавил Чекунков, еще одной уникальной опцией станет алгоритм автоматической приемки и проверки отчетной документации в соответствии с нормами Лесного кодекса РФ.Ранее сообщалось, что разработан проект федерального закона о проведении эксперимента в лесном комплексе Дальнего Востока. Планируется, что система лесвосток.рф будет запущена в пилотном режиме в Забайкальском и Хабаровском краях в конце 2020 года.
https://ria.ru/20200930/drevesina-1578002888.html
https://ria.ru/20200928/programma-1577859876.html
дальний восток
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наука, алексей чекунков, дальний восток, юрий трутнев, владимир путин, экономика

В России создают нейросеть для контроля за вырубкой леса

16:26 30.09.2020 (обновлено: 21:24 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Александр КряжевОНФ предложил меры для улучшения экологии в Сибири и на Дальнем Востоке
ОНФ предложил меры для улучшения экологии в Сибири и на Дальнем Востоке - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Разрабатываемая для Дальнего Востока система цифрового учета лесной отрасли лесвосток.рф позволит анализировать космические снимки лесов с помощью нейросети, это обеспечит государство инструментом контроля за законностью использования лесных ресурсов, рассказал РИА Новости глава Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Президент РФ Владимир Путин провел в среду совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса, среди мер президент озвучил необходимость "поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины", запустив федеральную информационную систему лесного комплекса, включающую государственный лесной реестр в электронной форме по общим для всех субъектов Федерации правилам. В пилотном режиме система учета древесины и сделок с ней должна заработать с 1 января будущего года, а с 1 июля ее использование должно стать обязательным.
Прототип системы цифрового учета всего оборота древесины на Дальнем Востоке лесвосток.рф разработан Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ) по поручению вице-премьера, полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

"Основой цифровой экосистемы сервиса лесвосток.рф является облачная платформа на базе суперкомпьютера "Кристофари". Это обеспечивает возможности для обработки огромных массивов данных и оперативного мониторинга лесного хозяйства. В частности, космические снимки всех лесов Дальнего Востока анализируются с применением нейронной сети с периодичностью раз в каждые 72 часа", - рассказал Чекунков. По его словам, создана система достоверной оценки количественных и качественных характеристик леса, для государства это надежный инструмент контроля за законностью использования лесных ресурсов.

Как рассказал Чекунков, инвесторы увидят в системе всю информацию о лесных участках, сразу смогут рассчитать минимальную арендную плату, оформить документацию в электронном виде и приобрести участок на электронном аукционе
Склад древесины - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 14:51
Эксперт рассказал о возможных последствиях лесной реформы
"Автоматизация процессов и документооборота позволит сократить время на выдачу лесных участков, свести к минимуму проверки для законопослушных лесопользователей, удешевить в разы таксацию леса. Исключаются избыточные административные процедуры, устраняются условия для коррупции", - заверил он.
Как рассказал Чекунков, в системе лесвосток.рф впервые доступны функции, которых нет в действующих и планируемых системах. "Это, в частности, автоматизированная генерация проектной документации для аукционов и нейронная сеть, способная распознать и классифицировать минимальные лесоизменения", - рассказал он. Также, добавил Чекунков, еще одной уникальной опцией станет алгоритм автоматической приемки и проверки отчетной документации в соответствии с нормами Лесного кодекса РФ.
Ранее сообщалось, что разработан проект федерального закона о проведении эксперимента в лесном комплексе Дальнего Востока. Планируется, что система лесвосток.рф будет запущена в пилотном режиме в Забайкальском и Хабаровском краях в конце 2020 года.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Минске - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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НаукаАлексей ЧекунковДальний ВостокЮрий ТрутневВладимир ПутинЭкономика
 
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