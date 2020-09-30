Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200930/khischenie-1578010664.html
Директора Фонда развития Марий Эл арестовали за хищение
Директору Фонда социально-экономического развития Республики Марий Эл предъявлено обвинение в растрате 1,9 миллиона рублей фонда, он арестован, сообщает... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T16:33
2020-09-30T17:50
республика марий эл
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен - РИА Новости.</strong> Директору Фонда социально-экономического развития Республики <a href="https://ria.ru/mariel" target="_blank">Марий Эл</a> предъявлено обвинение в растрате 1,9 миллиона рублей фонда, он арестован, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, председатель ликвидационной комиссии муниципального предприятия "Город Йошкар-Ола" с апреля по июль 2020 года путем присвоения похитил у предприятия не менее 850 тысяч рублей, также он похитил 1,9 миллиона рублей у Фонда социально-экономического развития республики Марий Эл, исполнительным директором которого является. Преступления выявлены УФСБ России по республике.Мужчине предъявлено обвинение в растрате с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размере (статья 160 УК РФ)."В отношении обвиняемого по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в прокуратуре Марий Эл, речь идет о Дмитрии Феофанове. "По ходатайству следственного органа, поддержанному прокуратурой города, обвиняемому суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 ноября 2020 года", - сообщает прокуратура.Кроме того, источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что часть из похищенных средств была получена от предпринимателей на помощь в борьбе с COVID-19.
https://realty.ria.ru/20200917/voronezh-1577395730.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f8a16ea9bc7fe0c84e5bf10cc456c6b8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика марий эл, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Директора Фонда развития Марий Эл арестовали за хищение

16:33 30.09.2020 (обновлено: 17:50 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Директору Фонда социально-экономического развития Республики Марий Эл предъявлено обвинение в растрате 1,9 миллиона рублей фонда, он арестован, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, председатель ликвидационной комиссии муниципального предприятия "Город Йошкар-Ола" с апреля по июль 2020 года путем присвоения похитил у предприятия не менее 850 тысяч рублей, также он похитил 1,9 миллиона рублей у Фонда социально-экономического развития республики Марий Эл, исполнительным директором которого является. Преступления выявлены УФСБ России по республике.
Мужчине предъявлено обвинение в растрате с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размере (статья 160 УК РФ).
"В отношении обвиняемого по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
Вид на Кольцовскую улицу в Воронеже - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 16:22
Вице-мэр Воронежа подозревается в хищении на прежнем месте работы
Как уточнили РИА Новости в прокуратуре Марий Эл, речь идет о Дмитрии Феофанове. "По ходатайству следственного органа, поддержанному прокуратурой города, обвиняемому суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 ноября 2020 года", - сообщает прокуратура.
Кроме того, источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что часть из похищенных средств была получена от предпринимателей на помощь в борьбе с COVID-19.
 
Обсудить3
Республика Марий ЭлСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познеру пожалел США после дебатов Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
23:02В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
22:50Раскрыта самая главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян
Лента новостейМолния