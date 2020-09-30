https://ria.ru/20200930/khischenie-1578010664.html

Директора Фонда развития Марий Эл арестовали за хищение

Директору Фонда социально-экономического развития Республики Марий Эл предъявлено обвинение в растрате 1,9 миллиона рублей фонда, он арестован, сообщает... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T16:33

2020-09-30T16:33

2020-09-30T17:50

республика марий эл

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен - РИА Новости.</strong> Директору Фонда социально-экономического развития Республики <a href="https://ria.ru/mariel" target="_blank">Марий Эл</a> предъявлено обвинение в растрате 1,9 миллиона рублей фонда, он арестован, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, председатель ликвидационной комиссии муниципального предприятия "Город Йошкар-Ола" с апреля по июль 2020 года путем присвоения похитил у предприятия не менее 850 тысяч рублей, также он похитил 1,9 миллиона рублей у Фонда социально-экономического развития республики Марий Эл, исполнительным директором которого является. Преступления выявлены УФСБ России по республике.Мужчине предъявлено обвинение в растрате с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размере (статья 160 УК РФ)."В отношении обвиняемого по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в прокуратуре Марий Эл, речь идет о Дмитрии Феофанове. "По ходатайству следственного органа, поддержанному прокуратурой города, обвиняемому суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 ноября 2020 года", - сообщает прокуратура.Кроме того, источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что часть из похищенных средств была получена от предпринимателей на помощь в борьбе с COVID-19.

https://realty.ria.ru/20200917/voronezh-1577395730.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика марий эл, следственный комитет россии (ск рф), происшествия