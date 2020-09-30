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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200930/karabakh-1578026381.html
Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что Карабах "должен быть готов к длительной войне". РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T23:17
2020-09-30T23:17
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
араик арутюнян
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 30 сен - РИА Новости.</strong> Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> заявил, что Карабах "должен быть готов к длительной войне"."Мы должны быть готовы к длительной войне, в противном случае у нас будут проблемы с выполнением нашей важнейшей задачи - права жить в собственной стране", - сказал Арутюнян в ходе брифинга, транслируемого в Facebook. Он добавил, что сейчас задачей армии обороны Карабаха является принуждение противника к миру."Война (боевые действия на линии соприкосновения - ред.) закончится поражением Азербайджана или, в крайнем случае, не победой", - сказал карабахский лидер.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200930/armeniya-1577977579.html
https://ria.ru/20200930/karabakh-1578014078.html
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нагорно-карабахская республика
сша
армения
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араик арутюнян, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне

23:17 30.09.2020
 
© REUTERS / Staff/File Photo/File PhotoАрмянские военные на позициях у границы Нагорного Карабаха
Армянские военные на позициях у границы Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© REUTERS / Staff/File Photo/File Photo
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ЕРЕВАН, 30 сен - РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что Карабах "должен быть готов к длительной войне".
"Мы должны быть готовы к длительной войне, в противном случае у нас будут проблемы с выполнением нашей важнейшей задачи - права жить в собственной стране", - сказал Арутюнян в ходе брифинга, транслируемого в Facebook. Он добавил, что сейчас задачей армии обороны Карабаха является принуждение противника к миру.
"Война (боевые действия на линии соприкосновения - ред.) закончится поражением Азербайджана или, в крайнем случае, не победой", - сказал карабахский лидер.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военнослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 08:13Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Армения не рассматривает вопрос о вводе миротворцев в Карабах
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАраик АрутюнянОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
 
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