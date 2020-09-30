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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200930/karabakh-1578025598.html
В Карабахе заявили, что эскалация в регионе направлена и против Ирана
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян, считает, что эскалация конфликта в Карабахе направлена в том числе против Ирана. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T22:22
2020-09-30T22:22
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
араик арутюнян
ситуация в днр и лнр
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости.</strong> Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a>, считает, что эскалация конфликта в Карабахе направлена в том числе против Ирана.Отвечая в ходе транслируемого в Facebook брифинга на вопрос журналиста, поступали ли сигналы из Тегерана в связи с создавшейся ситуацией, Арутюнян отметил, что кроме нескольких обычных заявлений карабахская сторона других конкретных шагов не видела."Но хочу сказать, что одним из адресатов этой войны (боевых действий на линии соприкосновения – ред.) является именно Иран, так как эта война направлена, в том числе, против Ирана. Мы знаем о региональных проблемах, связанных, в частности, с севером Ирана (где проживают азербайджанцы – ред.)", - сказал лидер непризнанной республики.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200930/karabakh-1577985867.html
https://ria.ru/20200930/pashinyan-1578002946.html
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нагорно-карабахская республика
сша
армения
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араик арутюнян, ситуация в днр и лнр, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

В Карабахе заявили, что эскалация в регионе направлена и против Ирана

22:22 30.09.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян
Президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян, считает, что эскалация конфликта в Карабахе направлена в том числе против Ирана.
Отвечая в ходе транслируемого в Facebook брифинга на вопрос журналиста, поступали ли сигналы из Тегерана в связи с создавшейся ситуацией, Арутюнян отметил, что кроме нескольких обычных заявлений карабахская сторона других конкретных шагов не видела.
"Но хочу сказать, что одним из адресатов этой войны (боевых действий на линии соприкосновения – ред.) является именно Иран, так как эта война направлена, в том числе, против Ирана. Мы знаем о региональных проблемах, связанных, в частности, с севером Ирана (где проживают азербайджанцы – ред.)", - сказал лидер непризнанной республики.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 11:17Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Карабах заявил, что вернул потерянные в боях с Азербайджаном позиции
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 14:51Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Премьер Армении обсудил ситуацию в Карабахе с президентом Ирана
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАраик АрутюнянСитуация в ДНР и ЛНРОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
 
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