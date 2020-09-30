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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200930/karabakh-1578010449.html
В Карабахе опровергли заявления о применении Арменией комплекса "Точка-У"
Заявление Минобороны Азербайджана о том, что Армения применила тактический ракетный комплекс "Точка-У" на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, не... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T16:31
2020-09-30T18:20
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 30 сен — РИА Новости. </strong>Заявление <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> о том, что <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> применила тактический ракетный комплекс "Точка-У" на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, не соответствует действительности. Об этом сообщил информационный штаб правительства непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> в фейсбуке."Азербайджанская пропагандистская машина распространила очередную дезинформацию", — отметили в республике.В штабе утверждают, что на снимке, который Баку представил в качестве доказательства, "совсем другая ракета". Как отметили в НКР, "подобных фотографий в интернете много".Ранее Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> обвинило ВС Армении в применении комплекса "Точка-У" в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. При этом, как заявили в Баку, "из-за непригодности и низкого качества" три из выпущенных ракет не взорвались. В оборонном ведомстве добавили, что нанесли удар по армянскому военному штабу, а противник "понес большие потери".Столкновения в Нагорном Карабахе обострились на прошлой неделе. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане — комендантский час и частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
https://ria.ru/20200930/azerbaydzhan-1577997290.html
https://ria.ru/20200930/karabakh-1577985867.html
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Карабахе опровергли заявления о применении Арменией комплекса "Точка-У"

16:31 30.09.2020 (обновлено: 18:20 30.09.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / KarenWunderkind / Комплекс "Точка-У" на параде в Ереване
Комплекс Точка-У на параде в Ереване - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
CC BY-SA 4.0 / KarenWunderkind /
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 30 сен — РИА Новости. Заявление Минобороны Азербайджана о том, что Армения применила тактический ракетный комплекс "Точка-У" на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, не соответствует действительности. Об этом сообщил информационный штаб правительства непризнанной НКР в фейсбуке.
"Азербайджанская пропагандистская машина распространила очередную дезинформацию", — отметили в республике.
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В штабе утверждают, что на снимке, который Баку представил в качестве доказательства, "совсем другая ракета". Как отметили в НКР, "подобных фотографий в интернете много".
Ранее Министерство обороны Азербайджана обвинило ВС Армении в применении комплекса "Точка-У" в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. При этом, как заявили в Баку, "из-за непригодности и низкого качества" три из выпущенных ракет не взорвались. В оборонном ведомстве добавили, что нанесли удар по армянскому военному штабу, а противник "понес большие потери".
Столкновения в Нагорном Карабахе обострились на прошлой неделе. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане — комендантский час и частичную мобилизацию.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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