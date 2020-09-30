https://ria.ru/20200930/karabakh-1578010449.html

В Карабахе опровергли заявления о применении Арменией комплекса "Точка-У"

Заявление Минобороны Азербайджана о том, что Армения применила тактический ракетный комплекс "Точка-У" на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, не... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T16:31

2020-09-30T16:31

2020-09-30T18:20

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 30 сен — РИА Новости. </strong>Заявление <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> о том, что <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> применила тактический ракетный комплекс "Точка-У" на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, не соответствует действительности. Об этом сообщил информационный штаб правительства непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> в фейсбуке."Азербайджанская пропагандистская машина распространила очередную дезинформацию", — отметили в республике.В штабе утверждают, что на снимке, который Баку представил в качестве доказательства, "совсем другая ракета". Как отметили в НКР, "подобных фотографий в интернете много".Ранее Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> обвинило ВС Армении в применении комплекса "Точка-У" в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. При этом, как заявили в Баку, "из-за непригодности и низкого качества" три из выпущенных ракет не взорвались. В оборонном ведомстве добавили, что нанесли удар по армянскому военному штабу, а противник "понес большие потери".Столкновения в Нагорном Карабахе обострились на прошлой неделе. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане — комендантский час и частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.

https://ria.ru/20200930/azerbaydzhan-1577997290.html

https://ria.ru/20200930/karabakh-1577985867.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире