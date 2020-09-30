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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200930/karabakh-1578008625.html
Призывы к диалогу по Карабаху бессмысленны, заявил Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переговоры по Карабаху, на которые надеялись в Баку, не дали результата, по словам главы республики, "теперь... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T16:11
2020-09-30T16:11
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 30 сен – РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что переговоры по Карабаху, на которые надеялись в Баку, не дали результата, по словам главы республики, "теперь призывы к диалогу бессмысленны".Алиев встретился в среду с ранеными в боевых действиях в Карабахе военнослужащими в Центральном клиническом госпитале в Баку."У нас была надежда (на переговорный процесс – ред.). Нам давали эту надежду, нам посылали сигналы, мол, потерпите, вопрос решится. Но я ведь говорил, что азербайджанский народ не смирится с оккупацией. Ведь я говорил, что при отсутствии успеха на переговорах у Азербайджана есть полное право решить вопрос военным путем. Это право дал нам азербайджанский народ и нормы международного права", - сказал Алиев.По его словам, "есть формат международных переговоров, который, к сожалению, не дает никого результата"."Поэтому считаю, что призывы какой-либо стороны к диалогу неуместны. Это делают международные организации, ООН и мы это, естественно, принимаем, это делает ОБСЕ, так как и у них есть мандат. А те, кто просто говорит - начните диалог, а мы поможем, то для этого нет необходимости. Сейчас момент истины", - сказал Алиев.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://ria.ru/20200930/karabakh-1578005156.html
https://ria.ru/20200930/aliev-1578005965.html
Помню Пашинян говорил что российская база в Армении не нужна. Русскоязычные школы не нужны. Российские ТВ каналы не нужны. Может турецкие школы нужны с турецкими учителями?
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Да и какие переговоры и диалоги ?! О чем ?! Идет очистка своей ,Азербайджанской территории от сепаратистов и террористов которых активно и открыто поддерживает хайастан (Армения)
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азербайджан
армения
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ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Призывы к диалогу по Карабаху бессмысленны, заявил Алиев

16:11 30.09.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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Читать ria.ru в
БАКУ, 30 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переговоры по Карабаху, на которые надеялись в Баку, не дали результата, по словам главы республики, "теперь призывы к диалогу бессмысленны".
Алиев встретился в среду с ранеными в боевых действиях в Карабахе военнослужащими в Центральном клиническом госпитале в Баку.
"У нас была надежда (на переговорный процесс – ред.). Нам давали эту надежду, нам посылали сигналы, мол, потерпите, вопрос решится. Но я ведь говорил, что азербайджанский народ не смирится с оккупацией. Ведь я говорил, что при отсутствии успеха на переговорах у Азербайджана есть полное право решить вопрос военным путем. Это право дал нам азербайджанский народ и нормы международного права", - сказал Алиев.
По его словам, "есть формат международных переговоров, который, к сожалению, не дает никого результата".
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 15:29Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Президент Азербайджана озвучил условие прекращения боев в Карабахе
"Поэтому считаю, что призывы какой-либо стороны к диалогу неуместны. Это делают международные организации, ООН и мы это, естественно, принимаем, это делает ОБСЕ, так как и у них есть мандат. А те, кто просто говорит - начните диалог, а мы поможем, то для этого нет необходимости. Сейчас момент истины", - сказал Алиев.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 15:25Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Алиев обвинил Армению в подготовке "новых провокаций" в Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
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