Алиев назвал бои в Карабахе "моментом истины" для Азербайджана
15:20 30.09.2020 (обновлено: 16:07 30.09.2020)
© AP Photo / Azerbaijani Presidential Press OfficeПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
© AP Photo / Azerbaijani Presidential Press Office
БАКУ, 30 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переговоры по Карабаху, на которые надеялись в Баку, не дали результата, по словам главы республики, "теперь призывы к диалогу бессмысленны".
Алиев встретился в среду с ранеными в боевых действиях в Карабахе военнослужащими в Центральном клиническом госпитале в Баку.
По его словам, "есть формат международных переговоров, который, к сожалению, не дает никого результата".
"Поэтому считаю, что призывы какой-либо стороны к диалогу неуместны. Это делают международные организации, ООН и мы это, естественно, принимаем, это делает ОБСЕ, так как и у них есть мандат. А те, кто просто говорит - начните диалог, а мы поможем, то для этого нет необходимости. Сейчас момент истины", - сказал Алиев.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.