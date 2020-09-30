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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200930/karabakh-1578005156.html
Президент Азербайджана озвучил условие прекращения боев в Карабахе
Военные действия в Нагорном Карабахе прекратятся, если Ереван выведет войска из зоны конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T15:29
2020-09-30T23:05
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 30 сен — РИА Новости. </strong>Военные действия в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> прекратятся, если Ереван выведет войска из зоны конфликта, заявил президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/">Ильхам Алиев</a>."У нас одно условие — безоговорочный вывод Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Armenia/">Армении</a> с оккупированных территорий. Если армянское правительство исполнит это условие, бои прекратятся, наступит мир", — сказал он во время встречи с ранеными военнослужащими в Центральном клиническом госпитале в Баку.Как считает Алиев, если народ Армении хочет жить в мирных условиях, то должен "привлечь к ответственности" руководство страны."Я уверен, что армянский народ правильно поймет мои слова, правильно воспримет. &lt;…&gt; Азербайджан — многонациональная страна, здесь многие народы живут в мире и благополучии. &lt;...&gt; Тысячи армян живут на территории Азербайджана, никто им слова плохого не скажет, они — наши граждане", — подчеркнул он.По словам президента, из-за "ожесточенных боев" в Карабахе Баку несет потери, однако "это дело правое". Он добавил, что международное право "на стороне" Азербайджана."Мы восстанавливаем историческую справедливость. Карабах является исконной территорией Азербайджана. Достаточно посмотреть историю. Мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, делаем и сделаем это", — заключил президент.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась на прошлой неделе. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.Ряд государств, в том числе Россия и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a>, напротив, подчеркнула, что окажет Азербайджану любую необходимую поддержку.
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577896842.html
Хитрый, хитрый Алиев. Т.е. войска выведут, они быстро всё займут и будут говорить: а мы что? мы ничего.
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Степанакерт и окрестности пустеют на глазах, как следует из видео бегства с нагруженным скарбом, люди понимают, что наступил конец 30 летней авантюры.
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нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Президент Азербайджана озвучил условие прекращения боев в Карабахе

15:29 30.09.2020 (обновлено: 23:05 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Минобороны Азербайджана
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БАКУ, 30 сен — РИА Новости. Военные действия в Нагорном Карабахе прекратятся, если Ереван выведет войска из зоны конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"У нас одно условие — безоговорочный вывод Вооруженных сил Армении с оккупированных территорий. Если армянское правительство исполнит это условие, бои прекратятся, наступит мир", — сказал он во время встречи с ранеными военнослужащими в Центральном клиническом госпитале в Баку.
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29 сентября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Россия не допустит большой армяно-азербайджанской войны
Как считает Алиев, если народ Армении хочет жить в мирных условиях, то должен "привлечь к ответственности" руководство страны.
"Я уверен, что армянский народ правильно поймет мои слова, правильно воспримет. <…> Азербайджан — многонациональная страна, здесь многие народы живут в мире и благополучии. <...> Тысячи армян живут на территории Азербайджана, никто им слова плохого не скажет, они — наши граждане", — подчеркнул он.
По словам президента, из-за "ожесточенных боев" в Карабахе Баку несет потери, однако "это дело правое". Он добавил, что международное право "на стороне" Азербайджана.
"Мы восстанавливаем историческую справедливость. Карабах является исконной территорией Азербайджана. Достаточно посмотреть историю. Мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, делаем и сделаем это", — заключил президент.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась на прошлой неделе. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.
Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция, напротив, подчеркнула, что окажет Азербайджану любую необходимую поддержку.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 16:15Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
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