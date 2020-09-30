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https://ria.ru/20200930/karabakh-1578004385.html
Фильм о Карабахе исключили из программы ММКФ, чтобы не обострять конфликт
Фильм "Врата в рай" режиссера Дживана Аветисяна исключили из внеконкурсной программы Международного московского кинофестиваля (ММКФ), чтобы избежать... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T15:28
2020-09-30T15:28
культура
кино и сериалы
новости культуры
нагорный карабах
московский международный кинофестиваль
кирилл разлогов
азербайджан
армения
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Фильм "Врата в рай" режиссера Дживана Аветисяна исключили из внеконкурсной программы Международного московского кинофестиваля (ММКФ), чтобы избежать столкновений между армянской и азербайджанской диаспорами в Москве, сообщил РИА Новости программный директор ММКФ Кирилл Разлогов.Собеседник агентства отметил, что фильм - результат международной копродукции, значительная часть действия происходит в Нагорном Карабахе и касается этапов военного конфликта 1990-х годов.Он добавил, что это "история фотографов, которые снимали эту ситуацию", картина не касается непосредственно войны, хотя сделана "явно с армянской стороны". "Мы с удовольствием покажем эту картину на фестивале в апреле будущего года, если к тому времени вооруженный конфликт утихнет и будет очередное перемирие", - заключил Разлогов.Действие фильма "Врата в рай" разворачивается в 2016 году, когда известный немецкий журналист Робет возвращается в Арцах, чтобы осветить события войны, вновь разразившейся после 22-летнего перемирия. Там он знакомится с оперной певицей, которая, как позднее узнает Роберт, является дочерью пропавшего без вести фотожурналиста, которого Роберт пытался спасти из плена и чьи фотографии он впоследствии выдал за свои.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
https://ria.ru/20200921/mmkf-1577552489.html
нагорный карабах
азербайджан
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кино и сериалы, новости культуры, нагорный карабах, московский международный кинофестиваль, кирилл разлогов, азербайджан, армения

Фильм о Карабахе исключили из программы ММКФ, чтобы не обострять конфликт

15:28 30.09.2020
 
© Marc Graue Recording Studios: Voiceover and Post (2019)Кадр из фильма "Ворота в рай"
Кадр из фильма Ворота в рай - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Marc Graue Recording Studios: Voiceover and Post (2019)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Фильм "Врата в рай" режиссера Дживана Аветисяна исключили из внеконкурсной программы Международного московского кинофестиваля (ММКФ), чтобы избежать столкновений между армянской и азербайджанской диаспорами в Москве, сообщил РИА Новости программный директор ММКФ Кирилл Разлогов.
Собеседник агентства отметил, что фильм - результат международной копродукции, значительная часть действия происходит в Нагорном Карабахе и касается этапов военного конфликта 1990-х годов.
"Когда конфликт разгорелся и произошла эскалация, мы сочли, что показ этой картины слишком рискованный. Он, во-первых, создает иллюзию, что мы выступаем на какой-то одной стороне, а не следуем нашей государственной политике... Во-вторых, из соображений того, чтобы избежать столкновений между диаспорами армянской и азербайджанской в Москве", - сообщил Разлогов.
Он добавил, что это "история фотографов, которые снимали эту ситуацию", картина не касается непосредственно войны, хотя сделана "явно с армянской стороны". "Мы с удовольствием покажем эту картину на фестивале в апреле будущего года, если к тому времени вооруженный конфликт утихнет и будет очередное перемирие", - заключил Разлогов.
Действие фильма "Врата в рай" разворачивается в 2016 году, когда известный немецкий журналист Робет возвращается в Арцах, чтобы осветить события войны, вновь разразившейся после 22-летнего перемирия. Там он знакомится с оперной певицей, которая, как позднее узнает Роберт, является дочерью пропавшего без вести фотожурналиста, которого Роберт пытался спасти из плена и чьи фотографии он впоследствии выдал за свои.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
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КультураКино и сериалыНовости культурыНагорный КарабахМосковский международный кинофестивальКирилл РазлоговАзербайджанАрмения
 
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