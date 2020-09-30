https://ria.ru/20200930/karabakh-1578004385.html

Фильм о Карабахе исключили из программы ММКФ, чтобы не обострять конфликт

Фильм "Врата в рай" режиссера Дживана Аветисяна исключили из внеконкурсной программы Международного московского кинофестиваля (ММКФ), чтобы избежать... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T15:28

2020-09-30T15:28

2020-09-30T15:28

культура

кино и сериалы

новости культуры

нагорный карабах

московский международный кинофестиваль

кирилл разлогов

азербайджан

армения

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Фильм "Врата в рай" режиссера Дживана Аветисяна исключили из внеконкурсной программы Международного московского кинофестиваля (ММКФ), чтобы избежать столкновений между армянской и азербайджанской диаспорами в Москве, сообщил РИА Новости программный директор ММКФ Кирилл Разлогов.Собеседник агентства отметил, что фильм - результат международной копродукции, значительная часть действия происходит в Нагорном Карабахе и касается этапов военного конфликта 1990-х годов.Он добавил, что это "история фотографов, которые снимали эту ситуацию", картина не касается непосредственно войны, хотя сделана "явно с армянской стороны". "Мы с удовольствием покажем эту картину на фестивале в апреле будущего года, если к тому времени вооруженный конфликт утихнет и будет очередное перемирие", - заключил Разлогов.Действие фильма "Врата в рай" разворачивается в 2016 году, когда известный немецкий журналист Робет возвращается в Арцах, чтобы осветить события войны, вновь разразившейся после 22-летнего перемирия. Там он знакомится с оперной певицей, которая, как позднее узнает Роберт, является дочерью пропавшего без вести фотожурналиста, которого Роберт пытался спасти из плена и чьи фотографии он впоследствии выдал за свои.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

https://ria.ru/20200921/mmkf-1577552489.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, нагорный карабах, московский международный кинофестиваль, кирилл разлогов, азербайджан, армения