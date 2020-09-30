https://ria.ru/20200930/karabakh-1578002519.html

Азербайджан назвал цель военной операции в Карабахе

Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе продолжится до полного вывода армянских вооруженных сил из зоны конфликта. Об этом Баку заявил на специальном... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T14:46

2020-09-30T14:46

2020-09-30T15:08

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

франция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 30 сен — РИА Новости.</strong> Военная операция <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> продолжится до полного вывода армянских вооруженных сил из зоны конфликта. Об этом Баку заявил на специальном заседании Постоянного совета <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во вторник."Азербайджанская сторона надеется, что Минская группа ОБСЕ с полной серьезностью осознает намерение Азербайджана и потребует вывода ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> с оккупированных территорий для обеспечения мира в регионе", — говорится в сообщении МИД страны.Как отметили в ведомстве, до этого Баку продолжит "легитимные военные операции".Столкновения в Нагорном Карабахе обострились в конце минувшей недели. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Ряд государств, в том числе <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россия</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a>, напротив, подчеркнула, что окажет Азербайджану любую необходимую поддержку.

https://ria.ru/20200930/armeniya-1577977579.html

https://ria.ru/20200929/karabakh-1577946611.html

Левый Правый Армяне, где ваш сорос? Где США? 25

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, франция, азербайджан, армения, в мире