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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200930/karabakh-1578002519.html
Азербайджан назвал цель военной операции в Карабахе
Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе продолжится до полного вывода армянских вооруженных сил из зоны конфликта. Об этом Баку заявил на специальном... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T14:46
2020-09-30T15:08
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
франция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 30 сен — РИА Новости.</strong> Военная операция <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> продолжится до полного вывода армянских вооруженных сил из зоны конфликта. Об этом Баку заявил на специальном заседании Постоянного совета <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во вторник."Азербайджанская сторона надеется, что Минская группа ОБСЕ с полной серьезностью осознает намерение Азербайджана и потребует вывода ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> с оккупированных территорий для обеспечения мира в регионе", — говорится в сообщении МИД страны.Как отметили в ведомстве, до этого Баку продолжит "легитимные военные операции".Столкновения в Нагорном Карабахе обострились в конце минувшей недели. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Ряд государств, в том числе <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россия</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a>, напротив, подчеркнула, что окажет Азербайджану любую необходимую поддержку.
https://ria.ru/20200930/armeniya-1577977579.html
https://ria.ru/20200929/karabakh-1577946611.html
Армяне, где ваш сорос? Где США?
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нагорный карабах
франция
азербайджан
армения
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нагорный карабах, франция, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан назвал цель военной операции в Карабахе

14:46 30.09.2020 (обновлено: 15:08 30.09.2020)
 
© Фото : Минобороны АзербайджанаВоенная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Фото : Минобороны Азербайджана
Читать ria.ru в
БАКУ, 30 сен — РИА Новости. Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе продолжится до полного вывода армянских вооруженных сил из зоны конфликта. Об этом Баку заявил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ во вторник.
"Азербайджанская сторона надеется, что Минская группа ОБСЕ с полной серьезностью осознает намерение Азербайджана и потребует вывода ВС Армении с оккупированных территорий для обеспечения мира в регионе", — говорится в сообщении МИД страны.
Военнослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Как отметили в ведомстве, до этого Баку продолжит "легитимные военные операции".
Столкновения в Нагорном Карабахе обострились в конце минувшей недели. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция, напротив, подчеркнула, что окажет Азербайджану любую необходимую поддержку.
Военная техника армии Армении - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахФранцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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