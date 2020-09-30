https://ria.ru/20200930/karabakh-1578001755.html

В Карабахе заявили о гибели троих мирных жителей при авиаударе

Трое мирных жителей погибли в карабахском городе Мартакерт близ линии соприкосновения с Азербайджаном в результате авиаудара, заявил в среду пресс-секретарь... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T14:37

2020-09-30T14:37

2020-09-30T14:37

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

михаил погосян

франция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости.</strong> Трое мирных жителей погибли в карабахском городе Мартакерт близ линии соприкосновения с Азербайджаном в результате авиаудара, заявил в среду пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян."Военный самолет врага сбросил бомбы на город Мартакерт, в результате погибли трое мирных жителей, есть раненые. Официальный Баку открыто атакует мирное население, попирая все нормы международного права", - написал <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Pogosjan/" target="_blank" data-auto="true">Погосян</a> в <a href="https://www.facebook.com/poghosyan.vahram" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20200930/karabakh-1577985867.html

https://ria.ru/20200930/armeniya-1577977579.html

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нагорный карабах

франция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, михаил погосян, франция, азербайджан, армения, в мире