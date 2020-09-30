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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200930/karabakh-1578001755.html
В Карабахе заявили о гибели троих мирных жителей при авиаударе
Трое мирных жителей погибли в карабахском городе Мартакерт близ линии соприкосновения с Азербайджаном в результате авиаудара, заявил в среду пресс-секретарь... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T14:37
2020-09-30T14:37
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
михаил погосян
франция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости.</strong> Трое мирных жителей погибли в карабахском городе Мартакерт близ линии соприкосновения с Азербайджаном в результате авиаудара, заявил в среду пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян."Военный самолет врага сбросил бомбы на город Мартакерт, в результате погибли трое мирных жителей, есть раненые. Официальный Баку открыто атакует мирное население, попирая все нормы международного права", - написал <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Pogosjan/" target="_blank" data-auto="true">Погосян</a> в <a href="https://www.facebook.com/poghosyan.vahram" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://ria.ru/20200930/karabakh-1577985867.html
https://ria.ru/20200930/armeniya-1577977579.html
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нагорный карабах
франция
азербайджан
армения
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нагорный карабах, михаил погосян, франция, азербайджан, армения, в мире

В Карабахе заявили о гибели троих мирных жителей при авиаударе

14:37 30.09.2020
 
© РИА Новости / Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Минобороны Азербайджана
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ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости. Трое мирных жителей погибли в карабахском городе Мартакерт близ линии соприкосновения с Азербайджаном в результате авиаудара, заявил в среду пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян.
"Военный самолет врага сбросил бомбы на город Мартакерт, в результате погибли трое мирных жителей, есть раненые. Официальный Баку открыто атакует мирное население, попирая все нормы международного права", - написал Погосян в Facebook.
Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 11:17Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Карабах заявил, что вернул потерянные в боях с Азербайджаном позиции
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Военнослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахМихаил ПогосянФранцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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