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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200930/karabakh-1578000348.html
Число погибших в Карабахе мирных граждан выросло до 14, заявили в Баку
Число погибших в результате обострения в Карабахе мирных граждан Азербайджана выросло до 14, госпитализированы 46, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T14:18
2020-09-30T14:40
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
генпрокуратура азербайджана
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 30 сен – РИА Новости.</strong> Число погибших в результате обострения в Карабахе мирных граждан Азербайджана выросло до 14, госпитализированы 46, заявили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры республики."В результате масштабного артиллерийского обстрела мирного населения Азербайджана вооруженными силами противника на данный момент в общей сложности 46 мирных жителей были госпитализированы с различными телесными повреждениями, 14 человек погибли", - говорится в сообщении.По данным Генпрокуратуры Азербайджана, "вооруженные силы Армении продолжают наносить тяжелые удары по густонаселенным районам - районным и сельским центрам, объектам гражданской инфраструктуры - больницам, медицинским центрам, школьным зданиям, детским садам, административным зданиям и пунктам хозяйственного назначения"."В результате обстрела захватчиками гражданских объектов были нанесены значительные повреждения 116 домам и 26 гражданским объектам, в том числе были в значительной степени повреждены Ковроткацкая фабрика в городе Тертер, модульное здание школы в селе Тазакенд Агдамского района, здание средней школы №1 поселка Шихарх Тертерского района, здание школы-лицея №2 города Тертер, принадлежащий ООО "MKT Istehsal Kommersiya" завод Хлопка в селе Азад Гарагоюнлу Тертерского района, а также медицинский пункт в селе Гапанлы Тертерского района", - добавили в пресс-службе.Как сообщила Генпрокуратура, "в состояние непригодности пришло множество принадлежащих мирным жителям транспортных средств, уничтожено большое количество мелкого и крупного рогатого скота". "В настоящее время сотрудниками органов прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях оперативно-следственные действия", - отметили в ведомстве.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200930/karabakh-1577985867.html
https://ria.ru/20200929/karabakh-1577946611.html
https://ria.ru/20200930/karabakh-1578001755.html
нагорно-карабахская республика
сша
нагорный карабах
азербайджан
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обсе, нагорно-карабахская республика, сша, генпрокуратура азербайджана, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Число погибших в Карабахе мирных граждан выросло до 14, заявили в Баку

14:18 30.09.2020 (обновлено: 14:40 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Р. МангасарянВоенные действия в Мартакертском районе Нагорного Карабаха
Военные действия в Мартакертском районе Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Р. Мангасарян
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БАКУ, 30 сен – РИА Новости. Число погибших в результате обострения в Карабахе мирных граждан Азербайджана выросло до 14, госпитализированы 46, заявили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры республики.
"В результате масштабного артиллерийского обстрела мирного населения Азербайджана вооруженными силами противника на данный момент в общей сложности 46 мирных жителей были госпитализированы с различными телесными повреждениями, 14 человек погибли", - говорится в сообщении.
Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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По данным Генпрокуратуры Азербайджана, "вооруженные силы Армении продолжают наносить тяжелые удары по густонаселенным районам - районным и сельским центрам, объектам гражданской инфраструктуры - больницам, медицинским центрам, школьным зданиям, детским садам, административным зданиям и пунктам хозяйственного назначения".
"В результате обстрела захватчиками гражданских объектов были нанесены значительные повреждения 116 домам и 26 гражданским объектам, в том числе были в значительной степени повреждены Ковроткацкая фабрика в городе Тертер, модульное здание школы в селе Тазакенд Агдамского района, здание средней школы №1 поселка Шихарх Тертерского района, здание школы-лицея №2 города Тертер, принадлежащий ООО "MKT Istehsal Kommersiya" завод Хлопка в селе Азад Гарагоюнлу Тертерского района, а также медицинский пункт в селе Гапанлы Тертерского района", - добавили в пресс-службе.
Как сообщила Генпрокуратура, "в состояние непригодности пришло множество принадлежащих мирным жителям транспортных средств, уничтожено большое количество мелкого и крупного рогатого скота". "В настоящее время сотрудниками органов прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях оперативно-следственные действия", - отметили в ведомстве.
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Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШАГенпрокуратура АзербайджанаНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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