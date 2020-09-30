https://ria.ru/20200930/karabakh-1578000348.html

Число погибших в Карабахе мирных граждан выросло до 14, заявили в Баку

Число погибших в результате обострения в Карабахе мирных граждан Азербайджана выросло до 14, госпитализированы 46, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T14:18

2020-09-30T14:18

2020-09-30T14:40

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

генпрокуратура азербайджана

нагорный карабах

азербайджан

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в мире

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<strong>БАКУ, 30 сен – РИА Новости.</strong> Число погибших в результате обострения в Карабахе мирных граждан Азербайджана выросло до 14, госпитализированы 46, заявили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры республики."В результате масштабного артиллерийского обстрела мирного населения Азербайджана вооруженными силами противника на данный момент в общей сложности 46 мирных жителей были госпитализированы с различными телесными повреждениями, 14 человек погибли", - говорится в сообщении.По данным Генпрокуратуры Азербайджана, "вооруженные силы Армении продолжают наносить тяжелые удары по густонаселенным районам - районным и сельским центрам, объектам гражданской инфраструктуры - больницам, медицинским центрам, школьным зданиям, детским садам, административным зданиям и пунктам хозяйственного назначения"."В результате обстрела захватчиками гражданских объектов были нанесены значительные повреждения 116 домам и 26 гражданским объектам, в том числе были в значительной степени повреждены Ковроткацкая фабрика в городе Тертер, модульное здание школы в селе Тазакенд Агдамского района, здание средней школы №1 поселка Шихарх Тертерского района, здание школы-лицея №2 города Тертер, принадлежащий ООО "MKT Istehsal Kommersiya" завод Хлопка в селе Азад Гарагоюнлу Тертерского района, а также медицинский пункт в селе Гапанлы Тертерского района", - добавили в пресс-службе.Как сообщила Генпрокуратура, "в состояние непригодности пришло множество принадлежащих мирным жителям транспортных средств, уничтожено большое количество мелкого и крупного рогатого скота". "В настоящее время сотрудниками органов прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях оперативно-следственные действия", - отметили в ведомстве.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200930/karabakh-1577985867.html

https://ria.ru/20200929/karabakh-1577946611.html

https://ria.ru/20200930/karabakh-1578001755.html

нагорно-карабахская республика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, сша, генпрокуратура азербайджана, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире