https://ria.ru/20200930/karabakh-1577985867.html

Карабах заявил, что вернул потерянные в боях с Азербайджаном позиции

Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна Ваграм Погосян заявил, что Карабах вернул потерянные в боях с Азербайджаном позиции. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T11:17

2020-09-30T11:17

2020-09-30T11:17

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

араик арутюнян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 30 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорного Карабаха</a> Араика Арутюняна Ваграм Погосян заявил, что Карабах вернул потерянные в боях с <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджаном</a> позиции.Как пишет <a href="https://ru.armeniasputnik.am/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Армения</a>, Погосян заявил, что успех азербайджанских ВС на поле 27 сентября объясняется нападением с их стороны, это продлилось несколько часов, после чего армянские силы стали отражать атаки противника.По его словам, если Азербайджан продолжит атаковать, то совершенно не исключено, что "мы не только будем защищать свои позиции, но и продвигаться вперед и занимать новые", добавляет агентство."Погосян отметил, что экономика Карабаха из-за войны не пострадала, инфраструктуры работают как прежде, а если подвергаются обстрелу, то оперативно принимаются меры для их ремонта и восстановления", - отмечает Sputnik.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20200930/armeniya-1577977579.html

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

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нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

араик арутюнян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире