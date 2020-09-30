https://ria.ru/20200930/karabakh-1577984168.html

Макрон раскритиковал заявление Турции по Карабаху

Президент Франции Эммануэль Макрон считает опасными и необдуманными политические заявления Турции в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T10:51

2020-09-30T10:51

2020-09-30T11:21

кришьянис кариньш

франция

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

эммануэль макрон

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 30 сен – РИА Новости.</strong> Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> считает опасными и необдуманными политические заявления Турции в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе.Ранее Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе."Я обратил внимание на политические заявления Турции, которые мне кажутся необдуманными и опасными", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии <a href="http://ria.ru/person_krishyanis-karinsh/" target="_blank" data-auto="true">Кришьянисом Кариньшем</a> в Риге.Он подчеркнул, что Франция крайне обеспокоена "воинственными заявлениями, которые Турции делала в последние часы, по сути избавляя от скованности в действиях Азербайджан"."И мы этого не допустим. Я говорю совершенно четко Армении и армянскому народу: Франция будет выполнять свою роль, и мы будем бдительны к уважению к семьям, народу, суверенитету. Мы не примелем никаких заявлений, способствующих эскалации", - отметил французский лидер.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности.

https://ria.ru/20200930/armeniya-1577977579.html

https://ria.ru/20200929/turtsiya-1577944495.html

3

франция

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кришьянис кариньш, франция, эммануэль макрон, нагорный карабах, турция, азербайджан, армения, в мире