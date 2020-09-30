https://ria.ru/20200930/karabakh-1577980657.html
Ереван опроверг заявление Баку о выводе из строя армянского С-300
Утверждения Азербайджана об уничтожении зенитно-ракетной установки С-300 в Карабахе - неправда, заявил РИА Новости представитель министерства обороны Армении... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T09:58
2020-09-30T09:58
2020-09-30T09:58
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
арцрун ованнисян
зрк с-300
франция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости.</strong> Утверждения Азербайджана об уничтожении зенитно-ракетной установки <a href="http://ria.ru/product_S_300/" target="_blank" data-auto="true">С-300</a> в Карабахе - неправда, заявил РИА Новости представитель министерства обороны Армении <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a>.Ранее военное ведомство Азербайджана заявляло, что на линии соприкосновения с Карабахом была выведена из строя С-300 ."Эта информация не соответствует действительности", - сказал Ованнисян.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://ria.ru/20200930/turtsiya-1577979849.html
https://ria.ru/20200930/armeniya-1577977579.html
4
франция
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арцрун ованнисян, зрк с-300, франция, азербайджан, армения, в мире