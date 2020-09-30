https://ria.ru/20200930/karabakh-1577977527.html

В Баку обнародовали свои данные по потерям армянской стороны в Карабахе

Минобороны Азербайджана утверждает, что Вооруженные силы Армении потеряли убитыми и ранеными до 2,3 тысячи человек, уничтожено до 130 единиц бронетехники в ходе РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T08:11

2020-09-30T08:11

2020-09-30T11:15

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

франция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 30 сен — РИА Новости.</strong> Минобороны Азербайджана утверждает, что Вооруженные силы Армении потеряли убитыми и ранеными до 2,3 тысячи человек, уничтожено до 130 единиц бронетехники в ходе продолжающихся боевых действий на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщили РИА Новости в пресс-службе военного ведомства."С 27 сентября до сегодняшнего утра уничтожено и ранено около 2,3 тысячи человек живой силы противника, уничтожено и выведено из строя около 130 танков и другой бронетехники, более 200 артиллерийских и ракетных установок залпового огня, минометов, около 25 средств ПВО, шесть командно-контрольных и командно-наблюдательных пунктов, пять складов боеприпасов, около 50 противотанковых средств, 55 единиц автомобильной техники", — сообщили в пресс-службе.Как уточнили в военном ведомстве, "противник, мобилизовавший дополнительные силы в направлении Мадагиза с целью вернуть утраченные позиции, с раннего утра 30 сентября предпринял попытку наступления". По словам Минобороны, эти действия "пресекаются". "В настоящее время боевые действия ведутся по всему фронту", — уточнили в азербайджанском оборонном ведомстве.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе Россия и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20200930/obstrel-1577977481.html

https://ria.ru/20200930/karabakh-1577977007.html

Давид Морозов Я бы посмотрел как вы отреагировали если бы у вас отняли часть квартиры.не зная сути не надо рассуждать. 22

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азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, франция, азербайджан, армения, в мире