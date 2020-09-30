https://ria.ru/20200930/karabakh-1577976951.html

Азербайджан заявил об уничтожении армянского ЗРК С-300 в Карабахе

На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-300 Вооруженных сил Армении, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T07:38

2020-09-30T07:38

2020-09-30T08:51

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

нагорный карабах

зрк с-300

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> На линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/">Нагорном Карабахе</a> уничтожен зенитно-ракетный комплекс <a href="http://ria.ru/product_S_300/" target="_blank">С-300</a> Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a>, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a>.Ранее в ведомстве заявляли, что армянские С-300, прикрывавшие воздушное пространство Еревана, сняли с боевого дежурства и направили в сторону Нагорного Карабаха. Также сегодня утром пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что над Степанакертом ночью сбили два беспилотника ВС Азербайджана.Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце минувшей недели. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО), накануне в Ереване заявили, что турецкий <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank">F-16</a> сбил <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank">Су-25</a> ВВС Армении в армянском воздушном пространстве; в <a href="http://ria.ru/location_Ankara/">Анкаре</a> и Баку это опровергли. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Карабахом, а также семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Францией</a>.

https://ria.ru/20200930/karabakh-1577974643.html

https://ria.ru/20200930/karabakh-1577977007.html

frolgohom Кто-то много говорит. Что С300 делать на линии соприкосновения ? Хм, бывают конечно надувные С300. В общем кто то много врет. 89

Pawel Zverev С обеих сторон пропаганды в разы больше полезной информации. Без видео не поверю. 87

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нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, нагорный карабах, зрк с-300, азербайджан, армения, в мире