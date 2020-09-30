Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200930/karabakh-1577976951.html
Азербайджан заявил об уничтожении армянского ЗРК С-300 в Карабахе
На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-300 Вооруженных сил Армении, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T07:38
2020-09-30T08:51
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
нагорный карабах
зрк с-300
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577894718_0:41:1600:941_1400x0_80_0_0_5cb8bc08472b54dceac4131559c8e18a.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> На линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/">Нагорном Карабахе</a> уничтожен зенитно-ракетный комплекс <a href="http://ria.ru/product_S_300/" target="_blank">С-300</a> Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a>, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a>.Ранее в ведомстве заявляли, что армянские С-300, прикрывавшие воздушное пространство Еревана, сняли с боевого дежурства и направили в сторону Нагорного Карабаха. Также сегодня утром пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что над Степанакертом ночью сбили два беспилотника ВС Азербайджана.Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце минувшей недели. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО), накануне в Ереване заявили, что турецкий <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank">F-16</a> сбил <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank">Су-25</a> ВВС Армении в армянском воздушном пространстве; в <a href="http://ria.ru/location_Ankara/">Анкаре</a> и Баку это опровергли. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Карабахом, а также семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Францией</a>.
https://ria.ru/20200930/karabakh-1577974643.html
https://ria.ru/20200930/karabakh-1577977007.html
Кто-то много говорит. Что С300 делать на линии соприкосновения ? Хм, бывают конечно надувные С300. В общем кто то много врет.
89
С обеих сторон пропаганды в разы больше полезной информации. Без видео не поверю.
87
132
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577894718_56:0:1332:957_1400x0_80_0_0_dcf650e5fd5a8ee3dc1f117f11086577.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минобороны азербайджана, нагорный карабах, зрк с-300, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан заявил об уничтожении армянского ЗРК С-300 в Карабахе

07:38 30.09.2020 (обновлено: 08:51 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-300 Вооруженных сил Армении, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны Азербайджана.

"Вчера в ходе боев на территории Шушакенд Ходжалинского района была выведена из строя зенитно-ракетная установка С-300 противника", — сказано в релизе.

Ранее в ведомстве заявляли, что армянские С-300, прикрывавшие воздушное пространство Еревана, сняли с боевого дежурства и направили в сторону Нагорного Карабаха.
Также сегодня утром пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что над Степанакертом ночью сбили два беспилотника ВС Азербайджана.
Военнослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 01:28Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Совбез ООН сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце минувшей недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО), накануне в Ереване заявили, что турецкий F-16 сбил Су-25 ВВС Армении в армянском воздушном пространстве; в Анкаре и Баку это опровергли. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Карабахом, а также семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
Улица Степанакерта - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 07:43Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Карабахские силы сбили ночью над Степанакертом два беспилотника
 
Обсудить132
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаНагорный КарабахЗРК С-300АзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познеру пожалел США после дебатов Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
23:02В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
22:50Раскрыта самая главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян
Лента новостейМолния