https://ria.ru/20200930/karabakh-1577966299.html

Пошли на принципы. Как Баку и Ереван вели диалог после боев

Четыре года назад после очередного обострения в Нагорном Карабахе Баку и Ереван продолжили переговоры на основе так называемых Мадридских принципов, с которыми... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T08:00

2020-09-30T08:00

2020-09-30T14:01

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

дашнакцутюн

левон тер-петросян

нагорный карабах

евросоюз

эдвард налбандян

серж саргсян

нагорно-карабахская республика

финляндия

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Антон Лисицын.</strong> Четыре года назад после очередного обострения в Нагорном Карабахе Баку и Ереван продолжили переговоры на основе так называемых Мадридских принципов, с которыми обе стороны вроде бы согласны. Проблема в том, что в Армении и Азербайджане по-разному понимают этот документ. В чем его суть и какие противоречия необходимо преодолеть — в материале РИА Новости.Список согласияУрегулированием конфликта в Карабахе с 1992 года занимается группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), получившая в 1994-м название Минской. Ее сопредседатели — представители России, Соединенных Штатов Америки и Франции. Участвуют также Азербайджан, Армения, Турция, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция и Финляндия.В 2007-м в Мадриде условились о следующем. Территории вокруг Карабаха возвращаются под контроль Баку. Непризнанная республика получает промежуточный статус, гарантии безопасности и самоуправления. Предусмотрен коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией. Окончательный правовой статус спорной территории определяется в ходе волеизъявления, имеющего обязательную юридическую силу. Все перемещенные лица и беженцы возвращаются в места прежнего проживания. Безопасность гарантируется на международном уровне.Документ опубликовали с сокращениями, полностью его содержание тогда не раскрыли. В 2010-м президентам Армении и Азербайджана представили некие обновленные принципы, которые сводились к уже сформулированным. Баку и Ереван в общем согласились считать это платформой для диалога.Но трактовали документ по-разному. По мнению президента Ильхама Алиева, в Мадридских принципах самое главное — восстановление <a href="https://ria.ru/20100609/244297340.html" target="_blank">территориальной целостности</a> Азербайджана и возвращение вынужденных переселенцев.Президент Серж Саргсян <a href="https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/160309/" target="_blank">выделял</a> неприменение силы и право на самоопределение. Он настаивал на том, чтобы непризнанная Нагорно-Карабахская республика сама решала вопрос о государственности. Также руководитель Армении полагал, что представителей НКР следует привлечь к переговорам, в то время как в Баку от этого отказывались наотрез.На участии в переговорах настаивал и Степанакерт. После публикации Мадридских принципов глава НКР Бако Саакян на встрече с представителем Евросоюза <a href="https://regnum.ru/news/1087749.html" target="_blank">подчеркнул</a>, что иначе конфликт не разрешить.Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян <a href="https://regnum.ru/news/1188143.html" target="_blank">указывал</a>, что документ нуждается в уточнениях. Его можно понять: Союз армянских националистов <a href="https://www.kommersant.ru/doc/1204431" target="_blank">требовал</a> отставки правительства — по их мнению, Мадридские принципы противоречили интересам страны. Организация "Дашнакцутюн" призывала Налбандяна уйти в отставку и грозила митингами протеста.Армянская сторона считала, что пошла на уступки, согласившись на пункт о "волеизъявлении", так как в 1991-м в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР состоялся референдум. Но незадолго до этого Баку отменил статус автономии для НКАО. И в голосовании не принимали участие этнические азербайджанцы, проживавшие в регионе.В ходе вооруженного конфликта эта спорная территория изменила очертания. Армян вытеснили из Мартунинского и Мартакертского районов, но они захватили земли за пределами автономии. Так что Мадридские принципы должны были развязать сложный клубок противоречий. Но к их формулировкам у сторон оставались вопросы.Вопросы реализацииВ Баку тоже требовали ясности. Председатель общественного объединения "Организация освобождения Карабаха" Акиф Нагы <a href="https://az.sputniknews.ru/politics/20100608/43432750.html" target="_blank">утверждал</a>, что страна не вполне знакома с обновленным мадридским документом. По его мнению, люди должны знать, на какие компромиссы готова пойти власть в переговорах.Суть разногласий сформулировал один из сопредседателей Минской группы от США Мэтью Брайза: противоречие между принципами территориальной целостности и права народа на самоопределение. "Я не могу предвидеть, каким будет результат, — говорил он в интервью азербайджанскому изданию. — Могу только сказать, что сопредседатели Минской группы применяют весь дипломатический опыт, делают все, чтобы помочь президентам прийти к решению. Все это время сопредседатели пытаются найти компромисс".Российский политолог Сергей Маркедонов в свое время <a href="https://regnum.ru/news/1802344.html" target="_blank">отмечал</a>: "Возникает очень много вопросов с точки зрения реализации. Например, что касается проведения референдума. Кто в нем будет участвовать? Только жители бывшей НКАО или все беженцы? Беженцы и жители НКАО — это две большие разницы".Согласно Конституции Азербайджана, референдум возможен лишь по всей стране. А "волеизъявление, имеющее обязательную юридическую силу", трактуют как угодно. Границы коридора, который должен связать Нагорный Карабах и Армению в Лачинском районе, тоже вызывали дискуссии.В апреле 2016-го в регионе вспыхнула так называемая Четырехдневная война — самые масштабные столкновения с 1994 года. В Баку заявили, что вернули под контроль часть территорий, однако линия соприкосновения де-факто сдвинулась незначительно, несмотря на ожесточенные бои. Потом тоже были инциденты, в которых стороны обвиняли друг друга. Однако и переговорный процесс продолжался — на основе Мадридских принципов.Российский специалист по Южному Кавказу Нурлан Гасымов объясняет: "Перебрали множество вариантов, стороны их предлагали и отклоняли. Но на основании мадридского документа Баку и Ереван ведут переговоры, они долговечные и способны привести к консенсусу".По мнению Гасымова, альтернативы пока нет. "К урегулированию стороны были близки, как ни парадоксально, в 90-е, когда у власти находились Гейдар Алиев и Левон Тер-Петросян. Тогда предложили планы, которые подразумевали уступки, а решение статуса Нагорного Карабаха откладывалось на неопределенный срок", — отмечает собеседник агентства.Эксперт назвал и недостаток мадридского документа — в нем нет механизмов для определения конечного статуса региона. Поэтому стороны и не могут прийти к согласию.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дашнакцутюн, левон тер-петросян, нагорный карабах, евросоюз, эдвард налбандян, серж саргсян, нагорно-карабахская республика, финляндия, сша, азербайджан, в мире