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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200930/istrebiteli-1577992026.html
Армения рассказала о полетах турецких F-16 в зоне карабахского конфликта
Турецкие истребители F-16 выполняют полеты в зоне карабахского конфликта парами, заявил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T12:31
2020-09-30T12:31
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
арцрун ованнисян
f-16
нагорный карабах
су-25
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости.</strong> Турецкие истребители <a href="https://ria.ru/product_F-16" target="_blank">F-16</a> выполняют полеты в зоне карабахского конфликта парами, заявил представитель минобороны Армении <a href="https://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan" target="_blank">Арцрун Ованнисян</a>.Ранее пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении. Помощник президента Азербайджана опроверг эту информацию.По его словам, турецкие истребители поддерживают связь с самолетом технической поддержки, который летает по ту сторону армяно-турецкой границы.Он добавил, что у армянской стороны есть доказательства, что именно турецкий F-16 сбил накануне армянский штурмовик Су-25 над воздушным пространством <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a>, и она готова предоставить их международным экспертам."Только F-16 мог на расстоянии 60 километров сбить штурмовик, летящий на таких высотах. Его ракеты AMRAAM могут поражать цели на расстоянии 90-100 километров. Миг-29 (состоящие на вооружении ВВС Азербайджана – ред.) на такое неспособны", - пояснил Ованнисян.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a>, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" . В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20200930/armeniya-1577980264.html
https://ria.ru/20200930/karabakh-1577984168.html
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нагорный карабах
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арцрун ованнисян, f-16, нагорный карабах, су-25, азербайджан, армения, в мире

Армения рассказала о полетах турецких F-16 в зоне карабахского конфликта

12:31 30.09.2020
 
© AP Photo / SELCAN HACAOGLUТурецкий истребитель F-16
Турецкий истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© AP Photo / SELCAN HACAOGLU
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ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости. Турецкие истребители F-16 выполняют полеты в зоне карабахского конфликта парами, заявил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Ранее пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении. Помощник президента Азербайджана опроверг эту информацию.

"О количестве F-16 в нашем регионе говорить не хочу, но они выполняют полеты парами", - сказал Ованнисян на брифинге.

По его словам, турецкие истребители поддерживают связь с самолетом технической поддержки, который летает по ту сторону армяно-турецкой границы.
Он добавил, что у армянской стороны есть доказательства, что именно турецкий F-16 сбил накануне армянский штурмовик Су-25 над воздушным пространством Армении, и она готова предоставить их международным экспертам.
"Только F-16 мог на расстоянии 60 километров сбить штурмовик, летящий на таких высотах. Его ракеты AMRAAM могут поражать цели на расстоянии 90-100 километров. Миг-29 (состоящие на вооружении ВВС Азербайджана – ред.) на такое неспособны", - пояснил Ованнисян.
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Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" . В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрцрун ОваннисянF-16Нагорный КарабахСу-25АзербайджанАрменияВ мире
 
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