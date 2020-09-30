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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200930/iran-1577978487.html
Генерал предупредил о последствиях проникновения Ирана в Сирию
Дальнейшее масштабное вовлечение Ирана в Сирию создаст проблемы Дамаску как внутри, так и в отношениях с США, Израилем, Турцией и суннитскими арабскими... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T08:51
2020-09-30T10:48
война в сирии
сергей чварков
сирия
иран
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов.</strong> Дальнейшее масштабное вовлечение <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирию</a> создаст проблемы Дамаску как внутри, так и в отношениях с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израилем</a>, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> и суннитскими арабскими странами, заявил в интервью РИА Новости бывший начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант в отставке <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_CHvarkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Чварков</a>.По его мнению, это еще больше обострит задачу по поиску альтернативных иностранных источников для восстановления страны, так как усилий Ирана и России будет явно недостаточно. А отсутствие средств не позволит добиться и прогресса в политическом процессе, возвращении беженцев, проведении реформ в армии и спецслужбах."К тому же расширение влияния Ирана в Сирии приведет к невозможности снятия санкций, наложенных США, что делает невозможным поставку современных технологий и оборудования для восстановления экономики и практически всех сфер государственной деятельности в Сирии", - добавил Чварков.<u><strong><a href="https://ria.ru/20200930/siriya-1577948800.html">Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;</a></strong></u>
https://ria.ru/20200812/1575690526.html
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сирия
иран
РИА Новости
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сергей чварков, сирия, иран, безопасность, в мире

Генерал предупредил о последствиях проникновения Ирана в Сирию

08:51 30.09.2020 (обновлено: 10:48 30.09.2020)
 
© AP Photo / Mehr News Agency/Majid AsgaripourВоеннослужащие иранской армии во время учений
Военнослужащие иранской армии во время учений - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© AP Photo / Mehr News Agency/Majid Asgaripour
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов. Дальнейшее масштабное вовлечение Ирана в Сирию создаст проблемы Дамаску как внутри, так и в отношениях с США, Израилем, Турцией и суннитскими арабскими странами, заявил в интервью РИА Новости бывший начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант в отставке Сергей Чварков.

"Дальнейшее масштабное проникновение Ирана в Сирию создаст ряд довольно серьезных препятствий продвижению реформ и развитию политического процесса в Сирии и приведет к осложнению отношений с Израилем, США, Турцией и суннитскими арабскими странами", - сказал генерал, возглавлявший центр в 2016 году.

По его мнению, это еще больше обострит задачу по поиску альтернативных иностранных источников для восстановления страны, так как усилий Ирана и России будет явно недостаточно. А отсутствие средств не позволит добиться и прогресса в политическом процессе, возвращении беженцев, проведении реформ в армии и спецслужбах.
"К тому же расширение влияния Ирана в Сирии приведет к невозможности снятия санкций, наложенных США, что делает невозможным поставку современных технологий и оборудования для восстановления экономики и практически всех сфер государственной деятельности в Сирии", - добавил Чварков.
Читайте полный текст интервью >>>
Дамаск - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Война в СирииСергей ЧварковСирияИранБезопасностьВ мире
 
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