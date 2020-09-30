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Комитет Госдумы поддержал проект о новом порядке назначения генпрокурора
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду поддержал законопроект, согласно которому генпрокурор РФ и его заместители... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T12:28
2020-09-30T12:28
россия
совет федерации рф
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Комитет <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду поддержал законопроект, согласно которому генпрокурор РФ и его заместители будут назначаться на должности президентом после консультаций с <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Советом Федерации</a>.Изменения вносятся в в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации". Проект внесен в рамках реализации принятых поправок в конституцию. Комитет по безопасности является соисполнителем по проекту, профильный комитет - по госстроительству и законодательству."Генеральный прокурор <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, заместители генерального прокурора Российской Федерации, прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним прокуроры будут назначаться на должность президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а освобождаться от должности президентом Российской Федерации", - говорится в проекте закона.Кроме того, работникам прокуратуры запрещено иметь двойное гражданство или подданство. Также отмечается, что человек не может быть принят на службу в органы и организации прокуратуры и находиться на указанной службе в случае прекращения гражданства РФ. Согласно законопроекту, сотрудник прокуратуры обязан в течение пяти рабочих дней сообщить о получении иностранного вида на жительство со дня прекращения гражданства РФ.
https://ria.ru/20200213/1564666744.html
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россия, совет федерации рф, госдума рф, общество

Комитет Госдумы поддержал проект о новом порядке назначения генпрокурора

12:28 30.09.2020
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду поддержал законопроект, согласно которому генпрокурор РФ и его заместители будут назначаться на должности президентом после консультаций с Советом Федерации.
Изменения вносятся в в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации". Проект внесен в рамках реализации принятых поправок в конституцию. Комитет по безопасности является соисполнителем по проекту, профильный комитет - по госстроительству и законодательству.
"Генеральный прокурор Российской Федерации, заместители генерального прокурора Российской Федерации, прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним прокуроры будут назначаться на должность президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а освобождаться от должности президентом Российской Федерации", - говорится в проекте закона.
Кроме того, работникам прокуратуры запрещено иметь двойное гражданство или подданство. Также отмечается, что человек не может быть принят на службу в органы и организации прокуратуры и находиться на указанной службе в случае прекращения гражданства РФ. Согласно законопроекту, сотрудник прокуратуры обязан в течение пяти рабочих дней сообщить о получении иностранного вида на жительство со дня прекращения гражданства РФ.
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