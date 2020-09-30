https://ria.ru/20200930/friske-1578008825.html
Наталью Фриске в бикини у бассейна сравнили с покойной сестрой
Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья опубликовала откровенно фото на своей странице в Instagram. Пользователи заявили, что она становится копией... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T16:32
2020-09-30T16:32
2020-09-30T16:32
жанна фриске
шри-ланка
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости</strong>. Сестра покойной певицы <a href="https://ria.ru/person_Friske_ZHanna" target="_blank">Жанны Фриске</a> Наталья опубликовала откровенно фото на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CFsUg3fqyvO/" target="_blank">Instagram</a>. Пользователи заявили, что она становится копией знаменитой родственницы.На архивном снимке с отдыха на Шри-Ланке девушка позирует сидя у бассейна в черном бикини и с мокрыми волосами."Лечите душу ощущениями", — процитировала Наталья Фриске Оскара Уайльда и отметила, что мечтает о скором открытии границ и отдыхе у океана.Пользователи Сети поразились внешним сходством девушки с умершей сестрой Жанной и даже упрекнули ее в копировании сестры:— Словно Жанночка к нам вернулась.— Сходство с Жанной просто поразительное.— Один в один фигура Жанночки!!!— Живите своей жизнью. Вы же самодостаточны. Вы есть вы, Жанна есть Жанна.
https://ria.ru/20200930/shulgina-1577998339.html
шри-ланка
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жанна фриске, шри-ланка
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости
. Сестра покойной певицы Жанны Фриске
Наталья опубликовала откровенно фото на своей странице в Instagram
. Пользователи заявили, что она становится копией знаменитой родственницы.
На архивном снимке с отдыха на Шри-Ланке девушка позирует сидя у бассейна в черном бикини и с мокрыми волосами.
"Лечите душу ощущениями", — процитировала Наталья Фриске Оскара Уайльда и отметила, что мечтает о скором открытии границ и отдыхе у океана.
Пользователи Сети поразились внешним сходством девушки с умершей сестрой Жанной и даже упрекнули ее в копировании сестры:
— Словно Жанночка к нам вернулась.
— Сходство с Жанной просто поразительное.
— Один в один фигура Жанночки!!!
— Живите своей жизнью. Вы же самодостаточны. Вы есть вы, Жанна есть Жанна.