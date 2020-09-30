Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200930/friske-1578008825.html
Наталью Фриске в бикини у бассейна сравнили с покойной сестрой
Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья опубликовала откровенно фото на своей странице в Instagram. Пользователи заявили, что она становится копией... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T16:32
2020-09-30T16:32
жанна фриске
шри-ланка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578009897_0:285:1080:893_1400x0_80_0_0_1c85adf1eb191617fb4ce4d86012dfc5.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости</strong>. Сестра покойной певицы <a href="https://ria.ru/person_Friske_ZHanna" target="_blank">Жанны Фриске</a> Наталья опубликовала откровенно фото на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CFsUg3fqyvO/" target="_blank">Instagram</a>. Пользователи заявили, что она становится копией знаменитой родственницы.На архивном снимке с отдыха на Шри-Ланке девушка позирует сидя у бассейна в черном бикини и с мокрыми волосами."Лечите душу ощущениями", — процитировала Наталья Фриске Оскара Уайльда и отметила, что мечтает о скором открытии границ и отдыхе у океана.Пользователи Сети поразились внешним сходством девушки с умершей сестрой Жанной и даже упрекнули ее в копировании сестры:— Словно Жанночка к нам вернулась.— Сходство с Жанной просто поразительное.— Один в один фигура Жанночки!!!— Живите своей жизнью. Вы же самодостаточны. Вы есть вы, Жанна есть Жанна.
https://ria.ru/20200930/shulgina-1577998339.html
шри-ланка
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578009897_0:270:1080:1080_1400x0_80_0_0_b1914f2f38fb4836d39214c768c278db.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жанна фриске, шри-ланка

Наталью Фриске в бикини у бассейна сравнили с покойной сестрой

16:32 30.09.2020
 
© Фото : @instagram/riske_nataliaСестра певицы Жанны Фриске Наталья
Сестра певицы Жанны Фриске Наталья - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Фото : @instagram/riske_natalia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья опубликовала откровенно фото на своей странице в Instagram. Пользователи заявили, что она становится копией знаменитой родственницы.
На архивном снимке с отдыха на Шри-Ланке девушка позирует сидя у бассейна в черном бикини и с мокрыми волосами.
"Лечите душу ощущениями", — процитировала Наталья Фриске Оскара Уайльда и отметила, что мечтает о скором открытии границ и отдыхе у океана.
Пользователи Сети поразились внешним сходством девушки с умершей сестрой Жанной и даже упрекнули ее в копировании сестры:
— Словно Жанночка к нам вернулась.
— Сходство с Жанной просто поразительное.
— Один в один фигура Жанночки!!!
— Живите своей жизнью. Вы же самодостаточны. Вы есть вы, Жанна есть Жанна.
Певица Анна Шульгина (Shena) перед вручением музыкальной премии Жара Music Awards - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 13:47
Дочь Валерии восхитила поклонников "фигурой Мэрилин Монро"
 
Обсудить0
Жанна ФрискеШри-Ланка
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познеру пожалел США после дебатов Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
23:02В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
22:50Раскрыта самая главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян
Лента новостейМолния