https://ria.ru/20200930/friske-1578008825.html

Наталью Фриске в бикини у бассейна сравнили с покойной сестрой

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья опубликовала откровенно фото на своей странице в Instagram. Пользователи заявили, что она становится копией... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T16:32

2020-09-30T16:32

2020-09-30T16:32

жанна фриске

шри-ланка

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости</strong>. Сестра покойной певицы <a href="https://ria.ru/person_Friske_ZHanna" target="_blank">Жанны Фриске</a> Наталья опубликовала откровенно фото на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CFsUg3fqyvO/" target="_blank">Instagram</a>. Пользователи заявили, что она становится копией знаменитой родственницы.На архивном снимке с отдыха на Шри-Ланке девушка позирует сидя у бассейна в черном бикини и с мокрыми волосами."Лечите душу ощущениями", — процитировала Наталья Фриске Оскара Уайльда и отметила, что мечтает о скором открытии границ и отдыхе у океана.Пользователи Сети поразились внешним сходством девушки с умершей сестрой Жанной и даже упрекнули ее в копировании сестры:— Словно Жанночка к нам вернулась.— Сходство с Жанной просто поразительное.— Один в один фигура Жанночки!!!— Живите своей жизнью. Вы же самодостаточны. Вы есть вы, Жанна есть Жанна.

https://ria.ru/20200930/shulgina-1577998339.html

шри-ланка

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жанна фриске, шри-ланка