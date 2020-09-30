https://ria.ru/20200930/donbass-1577997375.html

Зеленский уволил замглавы делегации Украины в ТКГ за позицию по России

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Витольда Фокина от должности первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу за его публичные... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T13:38

2020-09-30T13:38

2020-09-30T21:28

луганская народная республика

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владимир зеленский

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<strong>КИЕВ, 30 сен — РИА Новости.</strong> Президент Украины <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj" target="_blank">Владимир Зеленский</a> освободил <a href="https://ria.ru/person_vitold-fokin" target="_blank">Витольда Фокина</a> от должности первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу за его публичные высказывания по вопросу разрешения конфликта. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы государства.В офисе президента отметили, что Зеленский подписал указ по вопросам украинской делегации для участия в трехсторонней контактной группе и этим документом Фокин был выведен из состава этой делегации, а также освобожден от исполнения обязанностей ее первого замглавы.Как подчеркнули в пресс-службе, президент Украины считает, что Фокин отступил "от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Для Зеленского, как отмечается, важно, чтобы все, на кого возложено исполнение функций от имени государства, в своей деятельности и высказываниях всегда руководствовались национальными интересами Украины.В релизе также указано, что работа украинской делегации в ТКГ продолжится на основе "четкого понимания полного контроля Россией временно оккупированных территорий Украины". При этом главная цель делегации, "как и всего государства", это возвращение "исключительно на украинских условиях" всех "временно оккупированных территорий, наших людей, а также установление длительного мира".В офисе президента призвали членов украинской делегации в ТКГ работать "в режиме 24/7 для достижения указанной главной цели".Ранее Фокин в интервью "<a href="https://strana.ua/">Страна.UA</a>" заявил, что принятие особого статуса для <a href="https://ria.ru/location_Donbass">Донбасса</a> "не может не привести" к миру. Он также отметил, что выступает за всеобщую амнистию. В офисе президента заявили, что это его личное мнение, которое не может считаться официальной позицией Киева. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков назвал заявления Фокина "опасными для страны". Журналист Сергей Гармаш, который представляет "отдельные районы Донецкой области" на минских переговорах, заявил, что слова Фокина были искажены журналистами. Сам Фокин отмечал, что готов оставить должность, если его предложения не воспримут. Он также заявил, что не усматривает признаков того, что в Донбассе идет война Украины с Россией.Глава МВД <a href="https://ria.ru/person_Arsen_Avakov">Арсен Аваков</a> назвал высказывания Фокина провокационным заявлением. Он подчеркнул, что его слова наносят стране колоссальный ущерб, и призвал "гнать" его "как минимум на пенсию". Депутат Рады Ирина Геращенко заявила, что фракция "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко требует от правоохранителей открыть в отношении Фокина уголовное дело о госизмене. Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Фокин должен покинуть делегацию Киева.Депутат фракции правящей партии "Слуга народа" и член парламентского комитета по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Дмитрий Гурин отметил, что комитет инициирует принятие Радой постановления об обращении к президенту с требованием убрать Фокина из делегации Киева. Однако замглавы комитета Александр Качура заявил о нарушении процедуры в ходе принятия этого решения комитета.Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. По последним данным ООН, в результате конфликта погибло около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе проходящих в Минске встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации. Однако и после заключения соглашений о перемирии между конфликтующими сторонами продолжаются перестрелки.<a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крым</a> стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, где 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает Крым своей "временно оккупированной" территорией. Российское руководство не раз заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за вхождение в состав России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200930/donbass-1577994471.html

https://ria.ru/20200914/shakhty-1577105761.html

Игорь Земский Не говорящие головы нужно менять, а попунктно исполнять минские соглашения, чего украина не делала и не собирается делать 😼 72

barbusint Сатанеет потихоньку Зеленский. У России нет "временных" территорий Это у Украины есть временное существование в нынешних границах. Скоро всю страну разберут на части. Процесс уже пошел. А что он там кого-то уволил - так это дело времени. Скоро все, почуяв близкий конец, поползут в разные стороны - кто в Россию - кто на запад. Некого скоро будет увольнять Зеле... 57

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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