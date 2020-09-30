https://ria.ru/20200930/donbass-1577994471.html

Песков заявил об отсутствии войны между Украиной и Россией на Донбассе

Войны между Украиной и Россией на Донбассе нет, там происходит внутриукраинский конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T13:02

2020-09-30T13:02

2020-09-30T13:02

витольд фокин

россия

ситуация на украине

донбасс

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Войны между <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украиной</a> и <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россией</a> на Донбассе нет, там происходит внутриукраинский конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Ранее замглавы делегации Киева в контактной группе по <a href="https://ria.ru/location_Donbass" target="_blank">Донбассу</a> Витольд Фокин в интервью изданию "Страна.UA" заявил, что не видит признаков того, что в Донбассе идет война Украины с РФ. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал слова Фокина провокационным заявлением, и добавил, что они наносят колоссальный ущерб стране, назвал его мерзавцем и призвал "гнать" его, "как минимум на пенсию". В офисе президента Украины заявили, что это личное мнение депутата, которое не может считаться официальной позицией Киева.

https://ria.ru/20200914/shakhty-1577105761.html

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россия

донбасс

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

витольд фокин, россия, ситуация на украине, донбасс, украина, в мире