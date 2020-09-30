Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200930/donbass-1577994471.html
Песков заявил об отсутствии войны между Украиной и Россией на Донбассе
Войны между Украиной и Россией на Донбассе нет, там происходит внутриукраинский конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T13:02
2020-09-30T13:02
витольд фокин
россия
ситуация на украине
донбасс
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155331/70/1553317062_0:80:3072:1808_1400x0_80_0_0_f193bd54ca16e92c21d6055ecbea84ff.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Войны между <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украиной</a> и <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россией</a> на Донбассе нет, там происходит внутриукраинский конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Ранее замглавы делегации Киева в контактной группе по <a href="https://ria.ru/location_Donbass" target="_blank">Донбассу</a> Витольд Фокин в интервью изданию "Страна.UA" заявил, что не видит признаков того, что в Донбассе идет война Украины с РФ. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал слова Фокина провокационным заявлением, и добавил, что они наносят колоссальный ущерб стране, назвал его мерзавцем и призвал "гнать" его, "как минимум на пенсию". В офисе президента Украины заявили, что это личное мнение депутата, которое не может считаться официальной позицией Киева.
https://ria.ru/20200914/shakhty-1577105761.html
1
россия
донбасс
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155331/70/1553317062_80:0:2811:2048_1400x0_80_0_0_7208107fa5ea328f44efe3b14fd50048.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
витольд фокин, россия, ситуация на украине, донбасс, украина, в мире

Песков заявил об отсутствии войны между Украиной и Россией на Донбассе

13:02 30.09.2020
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Войны между Украиной и Россией на Донбассе нет, там происходит внутриукраинский конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На Донбассе не происходит войны между Украиной и Россией и не происходило, на Донбассе происходит внутриукраинский конфликт", - сказал Песков журналистам.

Ранее замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольд Фокин в интервью изданию "Страна.UA" заявил, что не видит признаков того, что в Донбассе идет война Украины с РФ. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал слова Фокина провокационным заявлением, и добавил, что они наносят колоссальный ущерб стране, назвал его мерзавцем и призвал "гнать" его, "как минимум на пенсию". В офисе президента Украины заявили, что это личное мнение депутата, которое не может считаться официальной позицией Киева.
Шахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 08:00
"Золотая жила" Украины может стать для нее смертным приговором
 
Обсудить1
Витольд ФокинРоссияСитуация на УкраинеДонбассУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познеру пожалел США после дебатов Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
23:02В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
22:50Раскрыта самая главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян
Лента новостейМолния