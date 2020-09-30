https://ria.ru/20200930/byudzhet-1577986991.html

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2021-2023 годы

Государственная дума приступила к рассмотрению проекта бюджета на 2021-2023 годы, сообщил журналистам руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T11:39

2020-09-30T11:39

2020-09-30T12:58

антон силуанов

справедливая россия

сергей миронов

госдума рф

правительство рф

экономика

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<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <u><a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Государственная дума</a></u> приступила к рассмотрению проекта бюджета на 2021-2023 годы, сообщил журналистам руководитель фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a>.Проект предусматривает сохранение дефицита бюджета на весь трехлетний период из-за повышенных расходов в связи с пандемией COVID-19.Согласно рассмотренному правительством законопроекту, в 2021-2023 годах на фоне ожидаемого восстановления экономики доходы федерального бюджета должны увеличиться с 17,844 триллиона рублей в 2020 году до 18,761 триллиона в 2021-м (+5,1%), до 20,637 триллиона в 2022 году (плюс десять процентов) и до 22,263 триллиона рублей в 2023-м (+7,9%). Документ также подразумевает, что расходы с 22,561 триллиона рублей в 2020 году сократятся до 21,517 триллиона в 2021-м, а потом вырастут до 21,888 триллиона в 2022 году и до 23,675 триллиона в 2023-м.По отношению к валовому внутреннему продукту доходы бюджета снизятся с 16,7% ВВП в 2020 году до 16,2% ВВП в 2021-м, а затем будут постепенно расти до 16,6% ВВП в 2022-м и 16,8% ВВП в 2023 году. При этом прогнозируют снижение расходов с 21,1% ВВП в 2020 году до 18,6% в 2021-м, до 17,6% в 2022 году и до 17,8% ВВП к 2023 году. В этот период дефицит федерального бюджета прогнозируют на уровне 2,4% ВВП в 2021-м, в 2022 году — один процент ВВП, в 2023 году — 1,1% ВВП. Основными источниками финансирования дефицита будут государственные заимствования: 2,94 триллиона рублей в 2021 году, 1,87 триллиона — в 2022-м, 2,39 триллиона — в 2023 году.Министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a> ранее заявлял, что в переходный период (2021 год) сохранятся повышенные объемы расходов и дефицита бюджета. При этом, по его словам, объем заимствований в следующем году вырастет сверх обычных параметров.С учетом дополнительного увеличения госзаимствований в переходный период объем госдолга в 2021-2022 годах увеличится до 20% ВВП. Сохранение его динамики на этой отметке, по мнению Силуанова, важно с точки зрения оценки страновых рисков и уровня долгосрочных процентных ставок в экономике.На финансирование нацпроектов, в свою очередь, планируют выделить 2,25 триллиона рублей в 2021 году, 2,62 триллиона — в 2022-м, 2,79 триллиона — в 2023 году.

https://ria.ru/20200921/byudzhet-1577556415.html

https://ria.ru/20200813/1575749000.html

Степан Краснов Ты в Россию приезжай, посмотри как люди живут. А не на цифирки смотри, они бывают лукавыми. Наш военный бюджет, по цифрам уступает американскому на много. И что? Они нас боятся, мы лучшие! А ты блин пробросы тут дешёвые делаешь. 302

Степан Краснов Украинец, ты перспективы своей Украины ещё и приукрасил))))). У нас всё будет хорошо. А у вас нет! 255

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон силуанов, справедливая россия, сергей миронов, госдума рф, правительство рф, экономика