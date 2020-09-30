https://ria.ru/20200930/azerbaydzhan-1577997290.html

Посол Азербайджана прокомментировал позицию Армении по признанию Карабаха

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы предупредил, что признание Арменией независимости Нагорного Карабаха будет означать "сожжение всех мостов". РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T13:37

2020-09-30T13:37

2020-09-30T13:37

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

полад бюльбюль

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. </strong>Посол Азербайджана в России <a href="http://ria.ru/person_Polad_Bjulbjul/" target="_blank" data-auto="true">Полад Бюльбюль</a>-оглы предупредил, что признание Арменией независимости Нагорного Карабаха будет означать "сожжение всех мостов". "Реакция будет самой негативной. Вот тогда это уже будет только до конца", — сказал он в комментарии <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК.</a>Он также назвал премьер-министра Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никола Пашиняна</a> "виновником трагедии" и обвинил его в попытках разрушить переговорный процесс своими жесткими заявлениями.По словам дипломата, Азербайджан не преследует цель выгнать армян из Карабаха, но хочет "вернуть туда азербайджанцев, чтобы все вместе там жили". Он отметил, что в качестве решения конфликта его сторона видит вывод армянских подразделений с территории Азербайджана, открытие границ и возобновление торговли, а затем уже обсуждение статуса Нагорного Карабаха.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" . В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую поддержку.

https://ria.ru/20200930/karabakh-1577985867.html

https://ria.ru/20200930/istrebiteli-1577992026.html

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нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, полад бюльбюль, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире