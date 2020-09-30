Посол Азербайджана прокомментировал позицию Армении по признанию Карабаха
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкДым от пожара, возникшего в результате обстрела в Мартакертском районе Нагорного Карабаха
© Sputnik / Асатур Есаянц
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы предупредил, что признание Арменией независимости Нагорного Карабаха будет означать "сожжение всех мостов".
"Реакция будет самой негативной. Вот тогда это уже будет только до конца", — сказал он в комментарии РБК.
Он также назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна "виновником трагедии" и обвинил его в попытках разрушить переговорный процесс своими жесткими заявлениями.
По словам дипломата, Азербайджан не преследует цель выгнать армян из Карабаха, но хочет "вернуть туда азербайджанцев, чтобы все вместе там жили". Он отметил, что в качестве решения конфликта его сторона видит вывод армянских подразделений с территории Азербайджана, открытие границ и возобновление торговли, а затем уже обсуждение статуса Нагорного Карабаха.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" . В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую поддержку.