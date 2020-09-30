Азербайджан недоволен действиями Минской группы ОБСЕ
© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
БАКУ, 30 сен - РИА Новости. Баку недоволен действиями Минской группы ОБСЕ, заявил начальник сектора по работе с иностранными СМИ Администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов.
"Мы недовольны действиями Минской группы ОБСЕ, которая 30 лет ведет переговоры. Но, как видите, результата нет", - сказал он журналистам.
Ахундов отметил, что в Баку понимают позицию ряда стран, которые призывают Армению и Азербайджан сесть за стол переговоров. По его словам, мировое сообщество в целом неоднократно, в том числе через Совет безопасности ООН, призывало Ереван освободить территории Карабаха, но в ходе переговоров в рамках Минской группы на Армению не было оказано достаточного давления.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.