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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200930/azerbaydzhan-1577991535.html
Азербайджан недоволен действиями Минской группы ОБСЕ
Баку недоволен действиями Минской группы ОБСЕ, заявил начальник сектора по работе с иностранными СМИ Администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T12:25
2020-09-30T12:25
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
фуад ахундов
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 30 сен - РИА Новости.</strong> Баку недоволен действиями Минской группы ОБСЕ, заявил начальник сектора по работе с иностранными СМИ Администрации президента Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Fuad_Akhundov/" target="_blank" data-auto="true">Фуад Ахундов</a>."Мы недовольны действиями Минской группы ОБСЕ, которая 30 лет ведет переговоры. Но, как видите, результата нет", - сказал он журналистам.Ахундов отметил, что в Баку понимают позицию ряда стран, которые призывают <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армению</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджан</a> сесть за стол переговоров. По его словам, мировое сообщество в целом неоднократно, в том числе через Совет безопасности ООН, призывало Ереван освободить территории Карабаха, но в ходе переговоров в рамках Минской группы на Армению не было оказано достаточного давления.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200930/armeniya-1577977579.html
https://ria.ru/20200929/karabakh-1577946611.html
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
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фуад ахундов, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан недоволен действиями Минской группы ОБСЕ

12:25 30.09.2020
 
© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Читать ria.ru в
БАКУ, 30 сен - РИА Новости. Баку недоволен действиями Минской группы ОБСЕ, заявил начальник сектора по работе с иностранными СМИ Администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов.
"Мы недовольны действиями Минской группы ОБСЕ, которая 30 лет ведет переговоры. Но, как видите, результата нет", - сказал он журналистам.
Ахундов отметил, что в Баку понимают позицию ряда стран, которые призывают Армению и Азербайджан сесть за стол переговоров. По его словам, мировое сообщество в целом неоднократно, в том числе через Совет безопасности ООН, призывало Ереван освободить территории Карабаха, но в ходе переговоров в рамках Минской группы на Армению не было оказано достаточного давления.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военнослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Армения не рассматривает вопрос о вводе миротворцев в Карабах
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаФуад АхундовОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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