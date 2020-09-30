https://ria.ru/20200930/armeniya-1577993056.html

Россия призвала Армению и Азербайджан к прекращению огня

Москва призывает Баку и Ереван к прекращению огня, а все страны региона – к сдержанности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T12:48

2020-09-30T12:48

2020-09-30T13:14

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

ереван

баку

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Москва призывает Баку и Ереван к прекращению огня, а все страны региона – к сдержанности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, отметив, что "не надо подливать масла в огонь".Ранее пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении. Помощник президента Азербайджана опроверг эту информацию."Наши военные очень внимательно отслеживают развитие ситуации на линии соприкосновения, где продолжаются боевые действия. Вся информация тщательно анализируется. Также мы тщательно фиксируем все заявления, которые делают международные лидеры, которые делаются на высшем, на высоком уровне из различных стран мира", - сказал Песков.На ремарку журналистов о появившейся информации, что Турция оказывает политическую поддержку Азербайджану, пресс-секретарь президента заявил, что Кремль подобные заявления не поддерживает."Мы не согласны с ними, мы считаем, я вчера уже говорил, что не стоит здесь подливать масла в огонь, и мы по-прежнему призываем все страны региональные к сдержанности. И особенно призываем страны-участников конфликта к незамедлительному прекращению", - отметил Песков.Отвечая на вопрос о том, подтверждается ли российскими наблюдателями факт того, что армянский самолет был сбит, Песков сообщил, что "эта информация фиксируется военными", а он сам не может об этом говорить.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20200930/armeniya-1577994987.html

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ереван

баку

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ереван, баку, в мире