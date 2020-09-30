https://ria.ru/20200930/armeniya-1577980341.html

Пашинян назвал российскую базу частью системы безопасности Армении

Премьер Армении Никол Пашинян назвал российскую военную базу в республике неотъемлемой частью системы безопасности страны. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T09:52

2020-09-30T09:52

2020-09-30T09:52

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

никол пашинян

нагорный карабах

франция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости.</strong> Премьер Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> назвал российскую военную базу в республике неотъемлемой частью системы безопасности страны."Российская 102-я база - неотъемлемая часть системы безопасности Армении, и в конкретных ситуациях потенциал базы должен использоваться. Имеем ли мы такую ситуацию? Очевидно, нет. Но может быть ситуация, когда потенциал базы может быть использован", - сказал Пашинян журналистам.По его словам, говорить об этом сложно, так как ситуация очень неопределенная.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20200929/karabakh-1577967987.html

https://ria.ru/20200930/armeniya-1577977733.html

Алексей Пашинян обычная американская шестерка. Армянский народ тоже рядышком, с умилением смотрит на закрытие русских школ, закрытие российских сми и т.д. Поделом. Пусть наслаждаются демократией. 22

Адам Ваксель А частью какой системы Армении является посольство США численностью 1000 человек, когда армян всего 2,5 миллиона? 17

5

россия

нагорный карабах

франция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, нагорный карабах, франция, азербайджан, армения, в мире