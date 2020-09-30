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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200930/armeniya-1577980264.html
Армения заявила об ударах турецкой авиации в Карабахе
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан наносит авиаудары на севере линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, используя... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T09:50
2020-09-30T10:48
арцрун ованнисян
франция
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
ввс турции
f-16
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 30 сен — РИА Новости.</strong> Представитель Минобороны Армении <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> заявил, что Азербайджан наносит авиаудары на севере линии соприкосновения с <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорным Карабахом</a>, используя турецкие беспилотники и истребители <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a> ВВС Турции.Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом, а также семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Францией</a>.В конце минувшей недели обстановка накалилась: <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> обвинили друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО), накануне в Ереване заявили, что турецкий <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank">F-16</a> сбил <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank">Су-25</a> ВВС Армении в армянском воздушном пространстве; в <u><a href="http://ria.ru/location_Ankara/">Анкаре</a></u> и Баку это опровергли. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html
А где амеры? Чё не помогают Пашинянскому? Ну вот, опять кинули ))
134
Счастливые независимые республики после развала СССР развлекаются.
132
128
франция
нагорный карабах
азербайджан
армения
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арцрун ованнисян, франция, ввс турции, f-16, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Армения заявила об ударах турецкой авиации в Карабахе

09:50 30.09.2020 (обновлено: 10:48 30.09.2020)
 
© AP Photo / Armenian Foreign MinistryПоследствия обстрелов в Степанакерте
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© AP Photo / Armenian Foreign Ministry
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 30 сен — РИА Новости. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан наносит авиаудары на севере линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, используя турецкие беспилотники и истребители F-16 ВВС Турции.

"Противник действует издалека, не входя в зону действия средств ПВО. Используются ракеты "воздух — земля" дальнего действия", — уточняется в его записи на Facebook. Там также говорится, что Степанакерт зафиксировал переговоры пилотов на турецком языке.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом, а также семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
В конце минувшей недели обстановка накалилась: Баку и Ереван обвинили друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО), накануне в Ереване заявили, что турецкий F-16 сбил Су-25 ВВС Армении в армянском воздушном пространстве; в Анкаре и Баку это опровергли. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 21:39Сказано в эфире
Что происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрцрун ОваннисянФранцияВВС ТурцииF-16Нагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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