Пашинян: Армения не будет решать вопрос Карабаха в ущерб безопасности
08:40 30.09.2020 (обновлено: 08:47 30.09.2020)
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 30 сен - РИА Новости. Ереван всегда был готов к мирному урегулированию карабахской проблемы, но не будет решать вопрос в ущерб национальной безопасности, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Армения всегда была готова к мирному урегулированию карабахской проблемы, но это не значит, что (она) готова к решению вопроса в ущерб национальной безопасности и в ущерб безопасности Карабаха", - сказал Пашинян на пресс-конференции в Ереване.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.