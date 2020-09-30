Армения не рассматривает вопрос о вводе миротворцев в Карабах
08:13 30.09.2020 (обновлено: 08:51 30.09.2020)
© REUTERS / Defence Ministry of ArmeniaВоеннослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 30 сен - РИА Новости. Армения не рассматривает вопрос о вводе миротворцев в зону конфликта в Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Что касается вашего вопроса, то его в нашей повестке нет", - сказал он на пресс-конференции.
29 сентября, 15:34В Армении назвали условие обращения к ОДКБ из-за Карабаха
По словам премьера, "мы тесно работаем с ОДКБ, но запустить или не запустить конкретные процедуры совсем другой вопрос".
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.