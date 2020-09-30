Суд продлил арест экс-главе Марий Эл Маркелову
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Нижегородский районный суд продлил до 2 декабря арест бывшему главе республики Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила РИА Новости адвокат Маркелова Елена Вяткина.
Слушания по делу Маркелова проходят в Нижегородском районном суде с 23 апреля 2019 года. Вместе с Маркеловым на скамье подсудимых находятся его заместитель и по совместительству бывший министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, а также гендиректор коммерческой структуры Наталья Кожанова. Они обвиняются в получении взятки, злоупотреблении полномочиями, незаконном обороте оружия и посредничестве во взяточничестве.
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"Суд продлил Маркелову срок содержания под стражей на 2 месяца - до 2 декабря 2020 года", - сообщила агентству Вяткина. По ее словам, проходящим с Маркеловым по делу Кожановой арест продлен также до 2 декабря, Долгушевой – до 14 декабря.
Ранее сообщалось, что суд Ульяновска постановил изъять имущество Маркелова на 374,8 миллиона рублей, а до этого постановил обратить в доход государства активы на сумму 2,2 миллиарда рублей.
Следствие считает, что Маркелов, занимая пост главы региона, получил через доверенное лицо Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. В свою очередь Долгушева предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах коммерсанта Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере, считает СК.
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