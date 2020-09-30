https://ria.ru/20200930/arest-1577996763.html

Суд продлил арест экс-главе Марий Эл Маркелову

Нижегородский районный суд продлил до 2 декабря арест бывшему главе республики Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T13:31

2020-09-30T13:31

2020-09-30T13:31

дело экс-главы марий эл маркелова

леонид маркелов

следственный комитет россии (ск рф)

ульяновск

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен - РИА Новости.</strong> Нижегородский районный суд продлил до 2 декабря арест бывшему главе республики Марий Эл <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Markelov/" target="_blank" data-auto="true">Леониду Маркелову</a>, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила РИА Новости адвокат Маркелова Елена Вяткина.Слушания по делу Маркелова проходят в Нижегородском районном суде с 23 апреля 2019 года. Вместе с Маркеловым на скамье подсудимых находятся его заместитель и по совместительству бывший министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, а также гендиректор коммерческой структуры Наталья Кожанова. Они обвиняются в получении взятки, злоупотреблении полномочиями, незаконном обороте оружия и посредничестве во взяточничестве."Суд продлил Маркелову срок содержания под стражей на 2 месяца - до 2 декабря 2020 года", - сообщила агентству Вяткина. По ее словам, проходящим с Маркеловым по делу Кожановой арест продлен также до 2 декабря, Долгушевой – до 14 декабря.Ранее сообщалось, что суд <a href="http://ria.ru/location_Uljanovsk/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновска</a> постановил изъять имущество Маркелова на 374,8 миллиона рублей, а до этого постановил обратить в доход государства активы на сумму 2,2 миллиарда рублей.Следствие считает, что Маркелов, занимая пост главы региона, получил через доверенное лицо Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. В свою очередь Долгушева предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах коммерсанта Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере, считает <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.

https://ria.ru/20200926/vzyatka-1577805016.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/teftelev-1577618341.html

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ульяновск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело экс-главы марий эл маркелова, леонид маркелов, следственный комитет россии (ск рф), ульяновск, происшествия