Алиев дал указание не предпринимать мер против населения Армении
15:28 30.09.2020 (обновлено: 16:41 30.09.2020)
© Фото : Минобороны АзербайджанаАртиллерийские подразделения Азербайджанской Армии наносят удары по позициям военных в Армении
© Фото : Минобороны Азербайджана
БАКУ, 30 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что дал указание командованию армии не применять силу в отношении гражданского населения Армении.
"У меня есть информация, что армянская сторона готовит новые провокации. Есть намерение обстреливать населенные пункты, продолжают это делать. Каждый день растет число жертв среди нашего гражданского населения. Мы никогда не воевали против гражданского населения. Как только началась контрнаступательная операция, я дал указание командованию и минобороны, что в отношении гражданского населения Армении не должны быть применены какие-либо меры", - сказал Алиев.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.