https://ria.ru/20200929/zyuganov-1577945372.html

Зюганов возмутился обысками у экс-губернатора Левченко

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов удивлен и возмущен обысками у экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко в рамках расследования дела, связанного с его сыном. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T14:22

2020-09-29T14:22

2020-09-29T14:22

сергей левченко

кпрф

госдума рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

геннадий зюганов

москва

иркутская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418527_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3bebf604d292e154971bffc30882a59c.jpg

<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> удивлен и возмущен обысками у экс-губернатора Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Левченко</a> в рамках расследования дела, связанного с его сыном."Вчера Левченко вместе с женой встретили рано утром у трапа самолета, и 10 человек обшаривали квартиру под надуманным предлогом, что якобы его сын способствовал одному из предпринимателей увести энную сумму денег. Я посмотрел постановление - нет ни одного факта, ни конкретного примера. Это дело уже продолжается несколько лет, оно связано, прежде всего, с тем, что Левченко в 2015 году честно выиграл выборы, во втором туре победил", - сказал Зюганов журналистам.По мнению политика, сын Левченко был арестован "под надуманным предлогом", а самого экс-губернатора "обыскали с ног до головы, ничего не найдя"."Я, господин президент, выражаю возмущение и удивление этим процессом силовиков, которые находятся под вашим командованием", - добавил Зюганов.Депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали вчера, сегодня суд в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, как ожидается, изберет ему меру пресечения. Левченко-младший обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему грозит до 10 лет лишения свободы.Другим фигурантом дела является бизнесмен Олег Хамуляк, ему и Левченко вменяется хищение более чем 185 миллионов рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>. Хамуляк был задержан в ноябре 2019 года, эпатирован в Москву, Басманным судом помещен под стражу, впоследствии переведен под домашний арест.Сергей Левченко - член президиума ЦК <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>. Был депутатом <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> в трех созывах. В октябре 2015 года занял пост губернатора Иркутской области. В декабре 2019 года ушел в отставку с формулировкой "по собственному желанию", на посту главы региона его сменил <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Кобзев</a>, до этого бывший замглавы <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.

https://ria.ru/20200929/levchenko-1577925203.html

https://ria.ru/20200928/levchenko-1577876742.html

5

москва

иркутская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей левченко, кпрф, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), геннадий зюганов, москва, иркутская область, происшествия