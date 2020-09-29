Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200929/zyuganov-1577945372.html
Зюганов возмутился обысками у экс-губернатора Левченко
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов удивлен и возмущен обысками у экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко в рамках расследования дела, связанного с его сыном. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T14:22
2020-09-29T14:22
сергей левченко
кпрф
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
геннадий зюганов
москва
иркутская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418527_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3bebf604d292e154971bffc30882a59c.jpg
<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> удивлен и возмущен обысками у экс-губернатора Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Левченко</a> в рамках расследования дела, связанного с его сыном."Вчера Левченко вместе с женой встретили рано утром у трапа самолета, и 10 человек обшаривали квартиру под надуманным предлогом, что якобы его сын способствовал одному из предпринимателей увести энную сумму денег. Я посмотрел постановление - нет ни одного факта, ни конкретного примера. Это дело уже продолжается несколько лет, оно связано, прежде всего, с тем, что Левченко в 2015 году честно выиграл выборы, во втором туре победил", - сказал Зюганов журналистам.По мнению политика, сын Левченко был арестован "под надуманным предлогом", а самого экс-губернатора "обыскали с ног до головы, ничего не найдя"."Я, господин президент, выражаю возмущение и удивление этим процессом силовиков, которые находятся под вашим командованием", - добавил Зюганов.Депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали вчера, сегодня суд в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, как ожидается, изберет ему меру пресечения. Левченко-младший обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему грозит до 10 лет лишения свободы.Другим фигурантом дела является бизнесмен Олег Хамуляк, ему и Левченко вменяется хищение более чем 185 миллионов рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>. Хамуляк был задержан в ноябре 2019 года, эпатирован в Москву, Басманным судом помещен под стражу, впоследствии переведен под домашний арест.Сергей Левченко - член президиума ЦК <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>. Был депутатом <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> в трех созывах. В октябре 2015 года занял пост губернатора Иркутской области. В декабре 2019 года ушел в отставку с формулировкой "по собственному желанию", на посту главы региона его сменил <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Кобзев</a>, до этого бывший замглавы <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.
https://ria.ru/20200929/levchenko-1577925203.html
https://ria.ru/20200928/levchenko-1577876742.html
5
москва
иркутская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418527_108:0:2839:2048_1400x0_80_0_0_e890a526ce105398b74758957a6cb2f2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей левченко, кпрф, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), геннадий зюганов, москва, иркутская область, происшествия

Зюганов возмутился обысками у экс-губернатора Левченко

14:22 29.09.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов удивлен и возмущен обысками у экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко в рамках расследования дела, связанного с его сыном.
"Вчера Левченко вместе с женой встретили рано утром у трапа самолета, и 10 человек обшаривали квартиру под надуманным предлогом, что якобы его сын способствовал одному из предпринимателей увести энную сумму денег. Я посмотрел постановление - нет ни одного факта, ни конкретного примера. Это дело уже продолжается несколько лет, оно связано, прежде всего, с тем, что Левченко в 2015 году честно выиграл выборы, во втором туре победил", - сказал Зюганов журналистам.
Депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 09:42
Следствие попросило арестовать сына иркутского экс-губернатора Левченко
По мнению политика, сын Левченко был арестован "под надуманным предлогом", а самого экс-губернатора "обыскали с ног до головы, ничего не найдя".
"Я, господин президент, выражаю возмущение и удивление этим процессом силовиков, которые находятся под вашим командованием", - добавил Зюганов.
Депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали вчера, сегодня суд в Москве, как ожидается, изберет ему меру пресечения. Левченко-младший обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Другим фигурантом дела является бизнесмен Олег Хамуляк, ему и Левченко вменяется хищение более чем 185 миллионов рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Хамуляк был задержан в ноябре 2019 года, эпатирован в Москву, Басманным судом помещен под стражу, впоследствии переведен под домашний арест.
Сергей Левченко - член президиума ЦК КПРФ. Был депутатом Госдумы в трех созывах. В октябре 2015 года занял пост губернатора Иркутской области. В декабре 2019 года ушел в отставку с формулировкой "по собственному желанию", на посту главы региона его сменил Игорь Кобзев, до этого бывший замглавы МЧС России.
Следственные действия по делу депутата Левченко. Кадры СК - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 12:07
СК опубликовал видео обысков в доме экс-главы Иркутской области Левченко
 
Обсудить5
Сергей ЛевченкоКПРФГосдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Геннадий ЗюгановМоскваИркутская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:53Байдена выдвинули на Нобелевскую премию мира
02:19Эксперт рассказал, как следят за пользователями Instagram
01:51Стивен Содерберг начал снимать криминальный триллер со звездным составом
01:50В США вынесли приговор россиянину Евгению Никулину
01:28Совбез ООН сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
01:12Нарколог оценил состояние дочери Конкина перед ее гибелью
00:41Мужу Тихановской продлили арест на два месяца
00:29Разведка США заявила, что РФ приписывала Клинтон скандалы против Трампа
00:21Суд в США отказал россиянину Никулину в новом процессе
00:17Вильфанд рассказал, когда закончится бабье лето
00:13Тихановская: фамилия Лукашенко есть в переданном в ЕС списке санкций
00:10Шойгу рассказал, как скрытно создавалась российская группировка в Сирии
00:06Шойгу заявил о разгроме ИГ* в Сирии
00:01Премьер Ирака заявил о намерении ряда стран закрыть посольства в Багдаде
23:39В работе Instagram произошел сбой
23:05В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом
23:04Число жертв коронавируса в мире превысило миллион
22:57В Грузии подрались сторонники правящей партии и оппозиции
22:48В Минске на несанкционированной акции задержали более десяти человек
22:39В Армении заявили об уничтожении азербайджанской бронетехники в Карабахе
Лента новостейМолния