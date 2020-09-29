https://ria.ru/20200929/zarplata-1577920663.html
Россияне назвали желаемый уровень заработка
Большинство россиян считают, что для нормальной жизни нужно зарабатывать не менее 50 тысяч рублей в месяц, следует из исследования финансовой онлайн-платформы... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T05:16
2020-09-29T05:16
2020-09-29T05:30
россия
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Большинство россиян считают, что для нормальной жизни нужно зарабатывать не менее 50 тысяч рублей в месяц, следует из исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости.Компания проводила исследование с 24 по 28 сентября, в нем приняли участие свыше 1600 человек со всей страны."Ответы на вопрос, сколько же денег нужно зарабатывать, чтобы жить нормально, распределились следующим образом. Больше трети опрошенных (31,2%), считают, что для этого нужно 50–70 тысяч рублей в месяц. Четверть респондентов (25%) назвали сумму в 70–100 тысяч рублей", - говорится в материалах.Для 22,6% респондентов достаточно 35–50 тысяч рублей в месяц, 15,3% россиян для нормальной жизни требуется 100 тысяч рублей, а 5,4% считают, что им хватит от 20 до 35 тысяч рублей в месяц. И лишь 0,5% россиян полагают, что для нормальной жизни хватит и 20 тысяч рублей или менее."Наибольшие финансовые запросы ожидаемо у жителей <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>. Здесь более трети опрошенных (34,8%) считают, что для нормальной жизни нужно более 100 тысяч в месяц, и примерно столько же (33,2%) говорят о доходе в 70-100 тысяч рублей", - пояснили авторы исследования.По их данным, запросы жителей <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> "чуть скромнее": большинство опрошенных (31,5%) полагает, что для нормальной жизни нужно получать 70–100 тысяч рублей, 28,8% сообщили, что для этого достаточно 50-70 тысяч рублей.При этом большинство респондентов (90,9%) во всех регионах констатировали, что их реальный доход не соответствует желаемому. При этом 48,5% признают, что это несоответствие разительно, отмечается в исследовании. Немного лучше оценивают свое финансовое положение москвичи. О соответствии реального дохода желаемому заявили 10,5% жителей столицы, а сильно не соответствует он у 40,5% опрошенных, отмечается в исследовании.
https://ria.ru/20200915/zarplata-1577274250.html
https://ria.ru/20200924/minimum-1577701666.html
Кот на дереве
Еще бы москвичи были недовольны, вся страна их кормит
25
17
россия
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Большинство россиян считают, что для нормальной жизни нужно зарабатывать не менее 50 тысяч рублей в месяц, следует из исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Компания проводила исследование с 24 по 28 сентября, в нем приняли участие свыше 1600 человек со всей страны.
"Ответы на вопрос, сколько же денег нужно зарабатывать, чтобы жить нормально, распределились следующим образом. Больше трети опрошенных (31,2%), считают, что для этого нужно 50–70 тысяч рублей в месяц. Четверть респондентов (25%) назвали сумму в 70–100 тысяч рублей", - говорится в материалах.
Для 22,6% респондентов достаточно 35–50 тысяч рублей в месяц, 15,3% россиян для нормальной жизни требуется 100 тысяч рублей, а 5,4% считают, что им хватит от 20 до 35 тысяч рублей в месяц. И лишь 0,5% россиян полагают, что для нормальной жизни хватит и 20 тысяч рублей или менее.
"Наибольшие финансовые запросы ожидаемо у жителей Москвы
и Московской области
. Здесь более трети опрошенных (34,8%) считают, что для нормальной жизни нужно более 100 тысяч в месяц, и примерно столько же (33,2%) говорят о доходе в 70-100 тысяч рублей", - пояснили авторы исследования.
По их данным, запросы жителей Санкт-Петербурга
"чуть скромнее": большинство опрошенных (31,5%) полагает, что для нормальной жизни нужно получать 70–100 тысяч рублей, 28,8% сообщили, что для этого достаточно 50-70 тысяч рублей.
При этом большинство респондентов (90,9%) во всех регионах констатировали, что их реальный доход не соответствует желаемому. При этом 48,5% признают, что это несоответствие разительно, отмечается в исследовании. Немного лучше оценивают свое финансовое положение москвичи. О соответствии реального дохода желаемому заявили 10,5% жителей столицы, а сильно не соответствует он у 40,5% опрошенных, отмечается в исследовании.