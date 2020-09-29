https://ria.ru/20200929/zakupki-1577935667.html

Российские госорганы активнее покупали у зарубежных соцсетей в 2018 году

Российские органы государственной власти и компании с госучастием на закупках, связанных с социальными сетями, в 2018 году активнее покупали у Instagram,... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T12:15

2020-09-29T12:15

2020-09-29T12:15

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Российские органы государственной власти и компании с госучастием на закупках, связанных с социальными сетями, в 2018 году активнее покупали у <a href="https://ria.ru/product_Instagram_2" target="_blank">Instagram</a>, <a href="https://ria.ru/tag_organization_Facebook" target="_blank">Facebook</a> и <a href="https://ria.ru/organization_YouTube_LLC" target="_blank">YouTube</a>, - суммарно на эти компании пришлось более половины закупок за тот год, говорится в исследовании Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), которое имеется у РИА Новости.Согласно оценкам, приведенным в исследовании, затраты госкомпаний и госорганов на госзакупки в социальных сетях в 2018 году суммарно составили от 6 до 8 миллиардов рублей.При этом порядка 23,6% закупок (1,32 миллиарда рублей) пришлось на Instagram, 22,4% (1,26 миллиарда) - на Facebook, 20,1% (1,13 миллиарда) - на "Вконтакте", 17,1% (0,96 миллиарда) - на YouTube, 12,1% (0,71 миллиарда) - на "Одноклассники", 3,6% (0,2 миллиарда) - на Telegram.Большую часть средств (около 4 миллиардов рублей) покупатели потратили на рекламу. По 1,5 миллиарда рублей пришлось на аналитику, мониторинг и креатив, 1,4 миллиарда - на SMM, 0,4 миллиарда - на стратегию, 0,3 миллиарда - на работу с блогерами.Исследование проводилось в два этапа. Первый этап - кабинетное исследование опубликованных закупок. В его рамках авторы отобрали закупки по поисковому запросу с последующим анализом подрядчиков и тендерной документации. Таким образом было проанализировано более 250 тысяч закупок. На втором этапе было проведено 450 интервью с целью опроса агентств-членов АКАР.

https://ria.ru/20200910/goszakupki-1577017023.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, одноклассники, telegram (приложение), instagram, youtube, технологии, экономика