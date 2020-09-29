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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200929/vov-1577933552.html
Путин заявил, что Россия и Белоруссия будут отстаивать правду о ВОВ
Россия и Белоруссия будут отстаивать правду о Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T11:38
2020-09-29T11:38
75 лет великой победы
россия
великая отечественная война (1941-1945)
владимир путин
белоруссия
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Россия и Белоруссия будут отстаивать правду о <a href="https://ria.ru/event_Velikaja_otechestvennaja_vojjna" target="_blank">Великой Отечественной войне</a>, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>.Путин отметил, что в нынешнем году значение исторического наследия Победы в Великой Отечественной войне в год 75-летнего юбилея стало лейтмотивом пленарного заседания форума, и это, по его словам, "представляется очень важным и логичным"."В рамках юбилейных мероприятий Великой Победы российские и белорусские военнослужащие торжественным маршем прошли в едином строю по Красной площади. Вместе с президентом Белоруссии мы приняли участие в открытии Ржевского мемориала, посвящённого самоотверженному подвигу советских солдат", - сказал президент России.
https://ria.ru/20200928/falsifikatsiya-1577888426.html
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россия
белоруссия
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россия, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, белоруссия, общество

Путин заявил, что Россия и Белоруссия будут отстаивать правду о ВОВ

11:38 29.09.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии во время акции "Диктант Победы"
Сотрудник Росгвардии во время акции Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия будут отстаивать правду о Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы никогда не забудем, как наши отцы и деды защищали родную землю, освобождали Европу, твёрдо отстаивали и будем отстаивать историческую правду о той войне, её причинах, итогах и уроках", - сказал он в своем приветствии участникам пленарного заседания VII Форума регионов России и Белоруссии.

Путин отметил, что в нынешнем году значение исторического наследия Победы в Великой Отечественной войне в год 75-летнего юбилея стало лейтмотивом пленарного заседания форума, и это, по его словам, "представляется очень важным и логичным".
"В рамках юбилейных мероприятий Великой Победы российские и белорусские военнослужащие торжественным маршем прошли в едином строю по Красной площади. Вместе с президентом Белоруссии мы приняли участие в открытии Ржевского мемориала, посвящённого самоотверженному подвигу советских солдат", - сказал президент России.
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75 лет Великой ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинБелоруссияОбщество
 
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