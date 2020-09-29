https://ria.ru/20200929/vov-1577933552.html
Путин заявил, что Россия и Белоруссия будут отстаивать правду о ВОВ
Россия и Белоруссия будут отстаивать правду о Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T11:38
2020-09-29T11:38
2020-09-29T11:38
75 лет великой победы
россия
великая отечественная война (1941-1945)
владимир путин
белоруссия
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Россия и Белоруссия будут отстаивать правду о <a href="https://ria.ru/event_Velikaja_otechestvennaja_vojjna" target="_blank">Великой Отечественной войне</a>, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>.Путин отметил, что в нынешнем году значение исторического наследия Победы в Великой Отечественной войне в год 75-летнего юбилея стало лейтмотивом пленарного заседания форума, и это, по его словам, "представляется очень важным и логичным"."В рамках юбилейных мероприятий Великой Победы российские и белорусские военнослужащие торжественным маршем прошли в едином строю по Красной площади. Вместе с президентом Белоруссии мы приняли участие в открытии Ржевского мемориала, посвящённого самоотверженному подвигу советских солдат", - сказал президент России.
https://ria.ru/20200928/falsifikatsiya-1577888426.html
1
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, белоруссия, общество