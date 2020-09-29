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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/vmeshatelstvo-1577961682.html
Эксперт оценил вероятность вмешательства Турции в конфликт Баку и Еревана
Турция вряд ли пойдет на военное вмешательство в конфликт между Арменией и Азербайджаном, заявил в беседе с РИА Новости директор по научной работе... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T17:59
2020-09-29T17:59
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
турция
федор лукьянов
азербайджан
армения
безопасность
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Турция вряд ли пойдет на военное вмешательство в конфликт между Арменией и Азербайджаном, заявил в беседе с РИА Новости директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" <a href="http://ria.ru/person_Fedor_Lukjanov/" target="_blank" data-auto="true">Федор Лукьянов</a>.Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян во вторник заявил, что турецкий <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a> сбил армянский <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">Су-25</a> в воздушном пространстве Армении, пилот погиб. По словам Степаняна, турецкий F-16 поднялся в воздух из азербайджанского аэродрома "Гянджа". Ранее минобороны Азербайджана заявляло, что в арсенале авиационных средств ВВС страны нет истребителей F-16. Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что утверждения об этом "совершенно неверны"."Пока это только заявляет армянская сторона. Мне кажется более вероятным, что самолет сбила азербайджанская авиация, что тоже плохо и свидетельствует об эскалации конфликта, но все-таки это другое", - сказал Лукьянов, комментируя сообщения минобороны Армении."Что касается возможного турецкого военного вмешательства, то мне оно представляется маловероятным, так как это будет означать фактически турецко-армянскую войну, а за ней, учитывая союзнические обязательства РФ, маячит призрак войны с Россией. Мне кажется, при всей отчаянности президента (Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана, он не имеет желания, как мне кажется, провоцировать войну с Россией", - отметил эксперт.При этом, отметил собеседник агентства, если Анкара все же вмешается в карабахский конфликт, это будет настолько мощным геополитическим потрясением и изменением статуса-кво, что последствия будут очень масштабны. "Но я думаю, это вряд ли произойдет", - сказал Лукьянов.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые.Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/karabakh-1577957257.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/karabakh-1577943201.html
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
Турция уже ведет прокси войну против Армении, используя карабахский конфликт, как повод. Некоторые западные страны в свое время думали, что могут договориться с Гитлером, даже помогали ему финансово. Чем все закончилось всем известно. Эрдоган имеет те же амбиции, только на религиозной почве. Надеюсь уроки прошлого все же заставят задуматься, тех, кто думает, что они в безопасности и далеко от этого регионального конфликта. Все может быстро измениться.
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300 лет тому назад: 12 сентября 1723 года Персидский поход Петра 1 был официально завершен. В этот день в Петербурге представители Персии подписывали мирный договор с России. В истории этот документ называется Персидским миром 1723 года, а по его результатам к России отошли: Баку, Дербент, Решт и другие населенные пункты вдоль южного побережья Каспийского моря.
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нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
РИА Новости
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нагорный карабах, турция, федор лукьянов, азербайджан, армения, безопасность

Эксперт оценил вероятность вмешательства Турции в конфликт Баку и Еревана

17:59 29.09.2020
 
© REUTERS / Defence Ministry of ArmeniaВоеннослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе
Военнослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© REUTERS / Defence Ministry of Armenia
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Турция вряд ли пойдет на военное вмешательство в конфликт между Арменией и Азербайджаном, заявил в беседе с РИА Новости директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян во вторник заявил, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении, пилот погиб. По словам Степаняна, турецкий F-16 поднялся в воздух из азербайджанского аэродрома "Гянджа". Ранее минобороны Азербайджана заявляло, что в арсенале авиационных средств ВВС страны нет истребителей F-16. Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что утверждения об этом "совершенно неверны".
"Пока это только заявляет армянская сторона. Мне кажется более вероятным, что самолет сбила азербайджанская авиация, что тоже плохо и свидетельствует об эскалации конфликта, но все-таки это другое", - сказал Лукьянов, комментируя сообщения минобороны Армении.
"Что касается возможного турецкого военного вмешательства, то мне оно представляется маловероятным, так как это будет означать фактически турецко-армянскую войну, а за ней, учитывая союзнические обязательства РФ, маячит призрак войны с Россией. Мне кажется, при всей отчаянности президента (Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана, он не имеет желания, как мне кажется, провоцировать войну с Россией", - отметил эксперт.
Кадры артиллерийского обстрела азербайджанскими военными - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 17:00
Азербайджан показал кадры боев с Арменией на линии соприкосновения
При этом, отметил собеседник агентства, если Анкара все же вмешается в карабахский конфликт, это будет настолько мощным геополитическим потрясением и изменением статуса-кво, что последствия будут очень масштабны. "Но я думаю, это вряд ли произойдет", - сказал Лукьянов.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые.
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 13:53
Всеми средствами. Турция готова поддержать Азербайджан в боях за Карабах
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Местный житель показывает комнату пострадавшего после обстрелов дома в городе Мартуни непризнанной Нагорно-Карабахской Республики - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Россия не допустит большой армяно-азербайджанской войны
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахТурцияФедор ЛукьяновАзербайджанАрменияБезопасность
 
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