https://ria.ru/20200929/vertolet-1577922238.html

Первый образец новейшего вертолета "Минога" создадут к 2025 году

Опытный образец новейшего вертолёта для ВМФ России "Минога" будет создан и поднимется в воздух в 2025 году, заявил интервью РИА Новости гендиректор холдинга... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T08:06

2020-09-29T08:06

2020-09-29T08:06

новое оружие россии

андрей богинский

андрей шибитов

объединенная двигателестроительная корпорация

вертолеты россии

ка-27

ростех

безопасность

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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.</strong> Опытный образец новейшего вертолёта для ВМФ России "Минога" будет создан и поднимется в воздух в 2025 году, заявил интервью РИА Новости гендиректор холдинга "<a href="http://ria.ru/organization_Vertolety_Rossii_2/" target="_blank" data-auto="true">Вертолёты России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Boginskijj/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Богинский</a>."За пять лет мы сможем создать первый лётный образец, который будет готов совершить первое "висение". Я бы аккуратно сказал, что опытный образец мы получим в 2025 или 2026 году. Это большой комплекс работ, который "Вертолеты России" ведут в кооперации с другими предприятиями "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>", - сказал он.Контракт на проведение опытно-конструкторской работы по созданию перспективного палубного вертолёта (ранее известен как "Минога") был подписан Минобороны РФ и холдингом "Вертолёты России" в рамках форума "Армия-2020". Ранее замгендиректора компании <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_SHibitov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Шибитов</a> сообщал журналистам, что новый палубный вертолет сменит <a href="http://ria.ru/product_Ka_27/" target="_blank" data-auto="true">Ка-27</a>.По его словам, разработка перспективного корабельного вертолета для ВМФ ставит перед "Камовым" новые задачи по стандартизации и унификации техники, а также по использованию новых материалов и технологий.Впоследствие исполнительный директор двигателестроительного предприятия "ОДК-Климов" Александр Ватагин заявил журналистам, что данная машина получит военную версию вертолётной силовой установки ТВ7-117.

https://ria.ru/20200917/vertolet-1577546542.html

https://ria.ru/20200826/vertolety-1576318070.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей богинский, андрей шибитов, объединенная двигателестроительная корпорация, вертолеты россии, ка-27, ростех, безопасность