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Новое оружие России
https://ria.ru/20200929/vertolet-1577922238.html
Первый образец новейшего вертолета "Минога" создадут к 2025 году
Опытный образец новейшего вертолёта для ВМФ России "Минога" будет создан и поднимется в воздух в 2025 году, заявил интервью РИА Новости гендиректор холдинга... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T08:06
2020-09-29T08:06
новое оружие россии
андрей богинский
андрей шибитов
объединенная двигателестроительная корпорация
вертолеты россии
ка-27
ростех
безопасность
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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.</strong> Опытный образец новейшего вертолёта для ВМФ России "Минога" будет создан и поднимется в воздух в 2025 году, заявил интервью РИА Новости гендиректор холдинга "<a href="http://ria.ru/organization_Vertolety_Rossii_2/" target="_blank" data-auto="true">Вертолёты России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Boginskijj/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Богинский</a>."За пять лет мы сможем создать первый лётный образец, который будет готов совершить первое "висение". Я бы аккуратно сказал, что опытный образец мы получим в 2025 или 2026 году. Это большой комплекс работ, который "Вертолеты России" ведут в кооперации с другими предприятиями "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>", - сказал он.Контракт на проведение опытно-конструкторской работы по созданию перспективного палубного вертолёта (ранее известен как "Минога") был подписан Минобороны РФ и холдингом "Вертолёты России" в рамках форума "Армия-2020". Ранее замгендиректора компании <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_SHibitov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Шибитов</a> сообщал журналистам, что новый палубный вертолет сменит <a href="http://ria.ru/product_Ka_27/" target="_blank" data-auto="true">Ка-27</a>.По его словам, разработка перспективного корабельного вертолета для ВМФ ставит перед "Камовым" новые задачи по стандартизации и унификации техники, а также по использованию новых материалов и технологий.Впоследствие исполнительный директор двигателестроительного предприятия "ОДК-Климов" Александр Ватагин заявил журналистам, что данная машина получит военную версию вертолётной силовой установки ТВ7-117.
https://ria.ru/20200917/vertolet-1577546542.html
https://ria.ru/20200826/vertolety-1576318070.html
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андрей богинский, андрей шибитов, объединенная двигателестроительная корпорация, вертолеты россии, ка-27, ростех, безопасность

Первый образец новейшего вертолета "Минога" создадут к 2025 году

08:06 29.09.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГенеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский на стенде Международного информационного агентства "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме 2018
Генеральный директор холдинга Вертолеты России Андрей Богинский на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018 - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Опытный образец новейшего вертолёта для ВМФ России "Минога" будет создан и поднимется в воздух в 2025 году, заявил интервью РИА Новости гендиректор холдинга "Вертолёты России" Андрей Богинский.
"За пять лет мы сможем создать первый лётный образец, который будет готов совершить первое "висение". Я бы аккуратно сказал, что опытный образец мы получим в 2025 или 2026 году. Это большой комплекс работ, который "Вертолеты России" ведут в кооперации с другими предприятиями "Ростеха", - сказал он.
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Контракт на проведение опытно-конструкторской работы по созданию перспективного палубного вертолёта (ранее известен как "Минога") был подписан Минобороны РФ и холдингом "Вертолёты России" в рамках форума "Армия-2020". Ранее замгендиректора компании Андрей Шибитов сообщал журналистам, что новый палубный вертолет сменит Ка-27.
По его словам, разработка перспективного корабельного вертолета для ВМФ ставит перед "Камовым" новые задачи по стандартизации и унификации техники, а также по использованию новых материалов и технологий.
Впоследствие исполнительный директор двигателестроительного предприятия "ОДК-Климов" Александр Ватагин заявил журналистам, что данная машина получит военную версию вертолётной силовой установки ТВ7-117.
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Новое оружие РоссииАндрей БогинскийАндрей ШибитовОбъединенная двигателестроительная корпорацияВертолеты РоссииКа-27РостехБезопасность
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