https://ria.ru/20200929/vertolety-1577895180.html

Андрей Богинский: первая опытная "Минога" поднимется в воздух в 2025 году

XIII Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia-2020 состоялась в Москве, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Одним из ее главных... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T10:00

2020-09-29T10:00

2020-09-29T10:10

россия

андрей богинский

вертолеты россии

helirussia

интервью

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<em>XIII Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia-2020 состоялась в Москве, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Одним из ее главных участников традиционно является холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех". </em><em>По итогам мероприятия гендиректор компании <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Boginskijj" target="_blank">Андрей Богинский</a> дал интервью РИА Новости, в котором рассказал, как COVID-19 повлиял на работу предприятий холдинга и мирового вертолетного рынка, сроках создания нового морского вертолета "Минога" и других перспективных разработках. </em><strong>— Андрей Иванович, повлияла ли пандемия коронавируса на работу и планы "Вертолетов России"?</strong>— Пандемия повлияла и влияет, бесспорно. Она влияет на внутреннюю организацию производственного процесса с точки зрения дополнительных затрат на обеспечение средствами индивидуальной защиты. К сожалению, работники заболевают, и, соответственно, приходится ограничивать их доступ на предприятия, выявлять круг лиц, контактировавших с ними, и так далее. Конечно, и организационно и финансово это влечет определенные затраты. <strong>— Уже подсчитали, насколько подорожала ваша продукция из-за COVID?</strong>— Тяжело сказать, насколько подорожала, но у нас стоит задача до конца года рассчитать расходы, связанные с пандемией. Есть еще и такие проблемы, как задержки поставок, проблемы с логистикой и поставкой за рубеж запчастей, реализация контрактов сервисного и послепродажного обслуживания. Все это решаемые вопросы, но, конечно, они накладывают отпечаток на нашу работу. Традиционные каналы поставок запчастей, использование тех или иных грузовых операторов – все это претерпело изменения. Нельзя говорить о том, что ситуация с <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii" target="_blank">коронавирусом</a> прошла для нас безболезненно, но мы реагируем на эту историю, вырабатываем дополнительные меры. <strong>— Вы уже заявили, что в этом году планируете произвести 170 вертолетов, не могли бы уточнить, сколько из них пойдет на экспорт?</strong>— На экспорт планируем чуть меньше половины, порядка 45%.<strong>— Планируется ли в этом году открыть новые сервисные центры "Вертолетов России" за рубежом?</strong>— Свои собственные мы пока открывать не планируем, работаем по совместным сервисным центрам с инозаказчиками. Такие переговоры ведутся в том числе с Таиландом. У нас также стоит вопрос об открытии сервисного центра в Азербайджане в ноябре этого года, но нам надо будет в октябре сверить часы с партнерами. Как и у нас, там действуют карантинные ограничения, лично я крайний раз туда ездил в марте — как раз в последний день до закрытия границ. Если пандемия не вмешается, то центр по обслуживанию российских вертолетов в Азербайджане откроется в этом году. Если же будут проблемы, то перенесем данное мероприятие на первую половину 2021 года. <strong>— Каковы сроки проведения ОКР по перспективному морскому вертолету "Минога"?</strong>— Вопрос, наверное, больше не к нам, а к заказчику, которым выступает Минобороны РФ. Могу сказать, сколько обычно занимает время от разработки до первого вылета вертолета в "железе" порядка 5-7 лет. За пять лет мы сможем создать первый летный образец, который будет готов совершить первое "висение". Я бы аккуратно сказал, что опытный образец мы получим в 2025 или 2026 году. Это большой комплекс работ, который "Вертолеты России" ведут в кооперации с другими предприятиями Ростеха.<strong>— Сколько сегодня есть твердых контрактов на вертолет Ми-38?</strong>— У нас есть заключенные контракты на две машины со специальным летным отрядом "Россия", также в рамках развития своей вертолетной составляющей СЛО планирует приобрести еще до трех Ми-38. Еще две такие машины законтрактованы Минобороны, также у нас есть заключенный контракт и получен аванс от инозаказчика на три вертолета. Кроме того, есть контракт на три Ми-38 с еще одним государственным заказчиком. Итого законтрактованы 10 машин, но прогнозируемый спрос позволяет надеяться, что в ближайшее время контрактов на Ми-38 будет еще больше.В рамках визита министра по чрезвычайным ситуациям в Казань, который состоялся две недели назад, мы продемонстрировали Ми-38 ему и его заместителям. Мы предлагаем МЧС этот вертолет в качестве платформы для поисково-спасательных операций – потребность у ведомства в таких машинах есть. Плюс мы еще обсуждаем вопрос с государственной транспортно-лизинговой компанией о закупке машин данного типа. <strong>— Как сейчас обстоят дела с Ка-62? Есть проблемы с этим проектом?</strong>— Скажем так, там есть не проблемы, а технические задачи. Соответственно, мы сейчас дорабатываем конструкцию вертолета по результатам заводских испытаний и планируем получить базовый сертификат на эту машину в следующем году. В салоне смогут разместиться уже 15 пассажиров, а не девять, как мы предполагали изначально.На сегодняшний день у нас собрано три опытные машины. Одна на заводе "Прогресс" в Арсеньеве, две в Москве, в НЦВ "Миль и Камов".<strong>— Минобороны планирует закупать Ка-62 или для них эта машина неинтересна?</strong>— Знаете, в том облике, в котором она есть сейчас, я думаю, вряд ли военное ведомство ее приобретет, потому что на ней стоит иностранный двигатель. Однако, как только мы проведем импортозамещение, эта машина станет очень интересной для Минобороны. Работу по отечественному двигателю для Ка-62 – силовой установке ВК-1600В, как известно, ведет другое предприятие из контура Ростеха – "ОДК-Климов".<strong>— На каком этапе находятся испытания так называемой летающей БМП -десантного вертолета Ми-8АМТШ-ВН?</strong>— У нас заключен контракт на поставку, и мы параллельно ведем соответствующую опытно-конструкторскую работу, не так давно начались летные испытания. <strong>— Завершена ли опытная эксплуатация корабельных вертолетов Ка-52К? Будет ли подписан в этом году контракт на проведение ОКР по модернизированной версии "Катрана" — Ка-52КМ?</strong>— В рамках первого ОКР, который мы уже завершили, были созданы как сухопутная, так и морская версия Ка-52. На морской версии этого вертолета мы провели все виды сухопутных испытаний, но в силу разных причин до конца не облетали их на кораблях. Сейчас в рамках заключенного с Минобороны контракта мы ведем новую ОКР по созданию модернизированной машины Ка-52М, получение литеры по контракту запланировано на 2022 год. Учитывая, что в нашей стране заложили два новых вертолетоносца, к моменту их сдачи уже должны быть готовы вертолеты для размещения на этих кораблях. Исходя из этого, мы считаем, что новый корабельный вертолет должен появиться раньше запланированной на 2025-2026 годы сдачи вертолетоносцев.Облики Ка-52 "Аллигатор" и Ка-52К "Катран", созданные в рамках предыдущей ОКР, совпадали, кроме так называемого оморячивания — наличия складывающихся лопастей и так далее.Сухопутная версия пошла в развитии дальше. В нашем понимании было бы правильным, если бы облик новой морской машины также с ней совпадал. ОКР на модернизированный Ка-52КМ пока нет, но в Минобороны есть понимание, что его нужно открывать. Мы обсуждаем, скажем так, продолжение темы "оморячивания" машины, чтобы она была готова к поставкам к тому моменту, когда это потребуется заказчику.<strong>— Как показывает себя на испытаниях модернизированный тяжелый вертолет Ми-26Т2В? Какие доработки планируется внести в новую машину по их итогам?</strong>— ОКР по этой машине идет, мы предполагаем получение литеры О1 в первой половине следующего года.<strong>— Планируете ли вы создать новые версии вертолета "Ансат"? Если да, то какие новые функции получит эта машина?</strong>— Мы планируем создание "Ансата-М", в котором предусмотрен набор изменений и улучшений. Так, мы меняем в этом вертолете конструкцию пола — переносим оттуда часть оборудования и будем использовать освобожденное пространство для расширения топливного бака, благодаря чему дальность полета машины будет увеличена до 700 километров.Кроме того, мы уже провели большую работу по получению одобрения главных изменений: лебедку сертифицировали, разработали вариант машины с одним пилотом, ведем работу по противообледенительной системе, новому хвостовому оперению, появится автопилот, а также новые лопасти, которые позволят увеличить максимально взлетную массу машины примерно на 200 килограммов. <strong>— Когда планируется подписать контракт на разработку российско-китайского тяжелого вертолета? Чем объясняется столь затянувшиеся предконтрактная работа?</strong>— Это не совсем совместный проект: наши китайские партнеры являются заказчиками, а мы – исполнителями. С момента Dubai Airshow-2019 прошла следующая итерация данного процесса, вмешалась пандемия, поэтому сейчас у нас нет никакого общения с китайской стороной за исключением видеоконференцсвязи.Прошло заседание авиационной части российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности, возглавляемой с российской стороны Олегом Евгеньевичем Бочаровым – по его итогам был составлен протокол, в котором две страны подтвердили свое стремление в ближайшее время завершить все процедуры по согласованию контракта. <strong>— Недавно вновь заговорили о возможности заключения контракта на поставку 48 вертолетов Ми-17В5 Индии. Так, глава авиационного дивизиона Ростеха Анатолий Сердюков заявил, что переговоры с Нью-Дели продолжаются – на каком этапе сейчас находится этот проект?</strong>— У нас есть госпосредник в лице Рособоронэкспорта, который занимается поставками за рубеж, мы ориентируемся на него, на сегодняшний день у нас такого заказа нет — появится, будем признательны и благодарны.<strong>— Что с другим проектом – открытием в Индии производства вертолетов Ка-226?</strong>— Мы ответили на запросное предложение RFP (Request for proposal), проговорили с индийскими коллегами все вопросы, связанные с локализацией, нашли местных партнеров, которые могут производить критические системы для этого вертолета (их локализация изначально предусматривалась межправсоглашением).Ждем, когда наши уважаемые индийские партнеры перейдут к рассмотрению коммерческой части. Технический пакет вскрыт, теперь надо, чтобы был вскрыт коммерческий пакет для того, чтобы мы и Рособоронэкспорт могли приступить к переговорам.Как известно, межправсоглашение подписано, все индийские подрядчики определены, на авиавыставке в Бангалоре в прошлом году заключили соглашения о намерениях. Потом на Восточном экономическом форуме показали премьер-министру Индии Ка-226 и даже привезли туда индийских партнеров, которые будут участвовать в кооперации.Ждем решения Минобороны Индии о контрактации. По нашей информации, коммерческий пакет не вскрыт — надеемся, что это произойдет в этом году. <strong>— Удалось ли выйти на твердые контракты на поставку вертолетов Ми-171А2 с Колумбией, Бразилией и другими латиноамериканскими странами?</strong>— Контрактов пока нет, но в Колумбии сертификат Ми-171А2 уже валидирован, мы и коллеги из Росавиации ведем диалог с авиационными властями Бразилии о сертификации этого вертолета и с Мексикой по "Ансату". Мы получили вопросы от наших латиноамериканских партнеров, отрабатываем. Второй раунд переговоров между авиационными властями запланирован на октябрь.В силу того, что процесс валидации затягивается, мы не всегда фиксируем наши обязательства перед партнерами. Как только появляется сертификат, мы начинаем вести работу по продажам. Пандемия эти вещи немного подпортила с точки зрения персональных контактов. Тем не менее отношения с потенциальными эксплуатантами мы поддерживаем. Например, у нас подписан контракт на поставку двух Ми-171А2 с индийской компанией Vectra по схеме "один плюс один", и еще обсуждается поставка двух вертолетов другой компании из этой страны. Контракт с ней еще не подписан, но мы ведем диалог, причем делаем это совместно с ГТЛК.<strong>— Подписаны ли контракты с какими-либо странами Африки на поставку модернизированных вертолетов Ми-35П?</strong>— Коллеги из РОЭ ведут работу по продвижению данного продукта, идут предконтрактные переговоры. Повторюсь, пандемия влияет на бюджет, особенно это касается нефтедобывающих стран, таких как Ангола, Нигерия и других. Мне кажется, сейчас идет определенная переоценка бюджетных возможностей, и вот потом будут определяться приоритеты по закупке той или иной техники.

https://ria.ru/20200706/1573963097.html

https://ria.ru/20200826/vertolety-1576318070.html

https://ria.ru/20200917/katran-1577399319.html

https://ria.ru/20200223/1565065979.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200720/1574577503.html

https://ria.ru/20190829/1558033871.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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