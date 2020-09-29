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Жириновский призвал перенести начало учебного года на октябрь
Глава ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на старте учебного года с 1 октября, об этом он заявил журналистам во вторник. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T12:29
2020-09-29T12:29
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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> настаивает на старте учебного года с 1 октября, об этом он заявил журналистам во вторник."Обязательно будем делать с 1 октября!" - заявил лидер ЛДПР.Он напомнил, что с такой инициативой партия выступала и раньше.Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> во вторник подписал указ, согласно которому школьники с 5 до 18 октября уйдут на двухнедельные каникулы для снижения роста заболеваемости коронавирусом в столице.Также Жириновский сообщил, что ЛДПР будет настаивать на переносе единого дня голосования на весну."Единый день голосования будем настаивать перенести на весну. Сентябрь не годится, зима не годится. Вот апрель – конец апреля!" - подчеркнул он.
https://ria.ru/20200929/moskva-1577924246.html
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Жириновский призвал перенести начало учебного года на октябрь

12:29 29.09.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Глава ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на старте учебного года с 1 октября, об этом он заявил журналистам во вторник.
"Обязательно будем делать с 1 октября!" - заявил лидер ЛДПР.
Он напомнил, что с такой инициативой партия выступала и раньше.
"ЛДПР предлагала – оставьте детей на юге, давайте начнем учебный год с 1 октября, они бы сейчас только-только возвращались… Нет, вернули, а теперь отправляете домой. Что они будут делать? Хулиганить!" - сказал Жириновский.
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник подписал указ, согласно которому школьники с 5 до 18 октября уйдут на двухнедельные каникулы для снижения роста заболеваемости коронавирусом в столице.
Также Жириновский сообщил, что ЛДПР будет настаивать на переносе единого дня голосования на весну.
"Единый день голосования будем настаивать перенести на весну. Сентябрь не годится, зима не годится. Вот апрель – конец апреля!" - подчеркнул он.
Пустой учебный класс средней школы № 12 в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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