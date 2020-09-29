https://ria.ru/20200929/ucheba-1577936619.html

Жириновский призвал перенести начало учебного года на октябрь

Глава ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на старте учебного года с 1 октября, об этом он заявил журналистам во вторник. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T12:29

2020-09-29T12:29

2020-09-29T12:29

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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> настаивает на старте учебного года с 1 октября, об этом он заявил журналистам во вторник."Обязательно будем делать с 1 октября!" - заявил лидер ЛДПР.Он напомнил, что с такой инициативой партия выступала и раньше.Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> во вторник подписал указ, согласно которому школьники с 5 до 18 октября уйдут на двухнедельные каникулы для снижения роста заболеваемости коронавирусом в столице.Также Жириновский сообщил, что ЛДПР будет настаивать на переносе единого дня голосования на весну."Единый день голосования будем настаивать перенести на весну. Сентябрь не годится, зима не годится. Вот апрель – конец апреля!" - подчеркнул он.

https://ria.ru/20200929/moskva-1577924246.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, лдпр, сергей собянин, владимир жириновский, москва, общество