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СК завершил расследование дела об убийстве журналиста Камалова
Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве учредителя дагестанской газеты "Черновик" Гаджимурада Камалова, совершенное в 2011 году,... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T18:15
2020-09-29T18:17
россия
республика дагестан
хаджимурад камалов
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве учредителя дагестанской газеты "Черновик" Гаджимурада Камалова, совершенное в 2011 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Согласно данным ведомства, дело расследовалось в отношении четырех уроженцев Дагестана. Так, Мурад Шуайбов, Магомед Хазамов, Магомед Абигасанов и Шамиль Исаев в зависимости от роли каждого обвиняются в "организации посягательства и посягательстве на жизнь общественного деятеля, бандитизме, содействии террористической деятельности, незаконном приобретении, хранении, ношении оружия, его основных частей, боеприпасов".По версии следствия, между экс-депутатом народного собрания и вице-премьером Дагестана Шамилем Исаевым и <a href="http://ria.ru/person_KHadzhimurad_Kamalov/" target="_blank" data-auto="true">Камаловым</a> возник конфликт из-за публикуемых последним материалов о чиновнике. В связи с этим Исаев решил "устранить" Камалова, который являлся известным в регионе журналистом с активной общественной позицией.Тогда Исаев обратился к Абигасанову, пообещав за убийство от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а также часть нелегального дохода от АЗС. Согласившись, Абигасанов создал банду из числа своих односельчан – Шуайбова и Хазамова. Соучастники приобрели два травматических пистолета, переделанных в боевые, и пистолет Макарова. Фигуранты долго следили за Камаловым и выбирали место для нападения, а 15 декабря 2011 года, когда Камалов вышел на улицу из редакции "Черновика", Шуайбов и Хазамов подъехали к редакции и расстреляли Камалова. От множественных огнестрельных ранений он скончался."Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - сказали в ведомстве.Помимо этого, в пресс-службе напомнили, что в начале 2020 года Исаев уже был осужден за пособничество в растрате в особо крупном размере. К длительному лишению свободы ранее был приговорен Шуайбов за убийство в 2009 году еще одного журналиста - Абдулмалика Ахмедилова. За хранение боеприпасов и наркотиков ранее осужден и Хазамов.
https://ria.ru/20200929/sud-1577959365.html
https://ria.ru/20200805/1575416936.html
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россия, республика дагестан, хаджимурад камалов, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК завершил расследование дела об убийстве журналиста Камалова

18:15 29.09.2020 (обновлено: 18:17 29.09.2020)
 
© Фото : NewsTeam / Перейти в фотобанкЗастрелен журналист Хаджимурад Камалов в Махачкале
Застрелен журналист Хаджимурад Камалов в Махачкале - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : NewsTeam
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве учредителя дагестанской газеты "Черновик" Гаджимурада Камалова, совершенное в 2011 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Согласно данным ведомства, дело расследовалось в отношении четырех уроженцев Дагестана. Так, Мурад Шуайбов, Магомед Хазамов, Магомед Абигасанов и Шамиль Исаев в зависимости от роли каждого обвиняются в "организации посягательства и посягательстве на жизнь общественного деятеля, бандитизме, содействии террористической деятельности, незаконном приобретении, хранении, ношении оружия, его основных частей, боеприпасов".
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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По версии следствия, между экс-депутатом народного собрания и вице-премьером Дагестана Шамилем Исаевым и Камаловым возник конфликт из-за публикуемых последним материалов о чиновнике. В связи с этим Исаев решил "устранить" Камалова, который являлся известным в регионе журналистом с активной общественной позицией.
Тогда Исаев обратился к Абигасанову, пообещав за убийство от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а также часть нелегального дохода от АЗС. Согласившись, Абигасанов создал банду из числа своих односельчан – Шуайбова и Хазамова. Соучастники приобрели два травматических пистолета, переделанных в боевые, и пистолет Макарова. Фигуранты долго следили за Камаловым и выбирали место для нападения, а 15 декабря 2011 года, когда Камалов вышел на улицу из редакции "Черновика", Шуайбов и Хазамов подъехали к редакции и расстреляли Камалова. От множественных огнестрельных ранений он скончался.
"Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - сказали в ведомстве.
Помимо этого, в пресс-службе напомнили, что в начале 2020 года Исаев уже был осужден за пособничество в растрате в особо крупном размере. К длительному лишению свободы ранее был приговорен Шуайбов за убийство в 2009 году еще одного журналиста - Абдулмалика Ахмедилова. За хранение боеприпасов и наркотиков ранее осужден и Хазамов.
Задержание - РИА Новости, 1920, 05.08.2020
5 августа, 18:37
На Ямале задержали подозреваемого в убийстве 11-летней давности в Москве
 
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РоссияРеспублика ДагестанХаджимурад КамаловСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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