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https://ria.ru/20200929/twitter-1577923556.html
Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить санкции против РИА Новости
Роскомнадзор направил администрации Twitter Inc. письмо с просьбой объяснить причины исключения из поисковой выдачи аккаунта РИА Новости. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T09:14
2020-09-29T10:18
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
риа новости
twitter
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_Roskomnadzor" target="_blank">Роскомнадзор</a> направил администрации <a href="https://twitter.com/" target="_blank">Twitter Inc</a>. письмо с просьбой объяснить причины исключения из поисковой выдачи аккаунта <a href="https://ria.ru/organization_RIA_Novosti" target="_blank">РИА Новости</a>.У ведомства есть данные о том, что пользователи Twitter, которые не были подписаны на агентство, теперь не смогут найти его страницу в соцсети ни в России, ни в других странах.В августе таким же образом оказались заблокированными профили RT и Sputnik.В МИД случившееся назвали актом цензуры и политически мотивированной кампании, а также призвали профильные международные организации дать оценку этой ситуации.В Совете Федерации охарактеризовали происходящее как "самую настоящую информационную войну", а в Общественной палате допустили вероятность блокировки Twitter в России.
https://ria.ru/20200928/sanktsii-1577879461.html
Роскомнадзор написал письмо в космос , где описал просьбу не банить невинные фантазии российской пропаганды , жаль никто из не существующей администрации Твиттера не прочитает это дивное письмо , не поржет над совковой музейной тупостью времён второй мировой
44
Да что там требовать, запретить работу в РФ им нужно, сами прибегут!
32
20
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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60
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), риа новости, twitter

Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить санкции против РИА Новости

09:14 29.09.2020 (обновлено: 10:18 29.09.2020)
1989
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДевушка около стенда "РИА Новости"
Девушка около стенда РИА Новости - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Роскомнадзор направил администрации Twitter Inc. письмо с просьбой объяснить причины исключения из поисковой выдачи аккаунта РИА Новости.
У ведомства есть данные о том, что пользователи Twitter, которые не были подписаны на агентство, теперь не смогут найти его страницу в соцсети ни в России, ни в других странах.
В августе таким же образом оказались заблокированными профили RT и Sputnik.
В МИД случившееся назвали актом цензуры и политически мотивированной кампании, а также призвали профильные международные организации дать оценку этой ситуации.
В Совете Федерации охарактеризовали происходящее как "самую настоящую информационную войну", а в Общественной палате допустили вероятность блокировки Twitter в России.
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 12:39Медиавойны
"Без объявления войны". В ГД оценили санкции Twitter против РИА Новости
133191157
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РИА НовостиTwitter
Популярные комментарии
Роскомнадзор написал письмо в космос , где описал просьбу не банить невинные фантазии российской пропаганды , жаль никто из не существующей администрации Твиттера не прочитает это дивное письмо , не поржет над совковой музейной тупостью времён второй мировой
29 сентября, 09:29
Феррари YФеррари Y
10200032
Да что там требовать, запретить работу в РФ им нужно, сами прибегут!
29 сентября, 09:21
Covid короновирусовичCovid короновирусович
3200000
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