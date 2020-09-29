https://ria.ru/20200929/twitter-1577923556.html

Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить санкции против РИА Новости

Роскомнадзор направил администрации Twitter Inc. письмо с просьбой объяснить причины исключения из поисковой выдачи аккаунта РИА Новости. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T09:14

2020-09-29T09:14

2020-09-29T10:18

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

риа новости

twitter

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_Roskomnadzor" target="_blank">Роскомнадзор</a> направил администрации <a href="https://twitter.com/" target="_blank">Twitter Inc</a>. письмо с просьбой объяснить причины исключения из поисковой выдачи аккаунта <a href="https://ria.ru/organization_RIA_Novosti" target="_blank">РИА Новости</a>.У ведомства есть данные о том, что пользователи Twitter, которые не были подписаны на агентство, теперь не смогут найти его страницу в соцсети ни в России, ни в других странах.В августе таким же образом оказались заблокированными профили RT и Sputnik.В МИД случившееся назвали актом цензуры и политически мотивированной кампании, а также призвали профильные международные организации дать оценку этой ситуации.В Совете Федерации охарактеризовали происходящее как "самую настоящую информационную войну", а в Общественной палате допустили вероятность блокировки Twitter в России.

https://ria.ru/20200928/sanktsii-1577879461.html

Феррари Y Роскомнадзор написал письмо в космос , где описал просьбу не банить невинные фантазии российской пропаганды , жаль никто из не существующей администрации Твиттера не прочитает это дивное письмо , не поржет над совковой музейной тупостью времён второй мировой 44

Covid короновирусович Да что там требовать, запретить работу в РФ им нужно, сами прибегут! 32

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), риа новости, twitter